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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Жил Висенте
Визела - Жил Висенте: обзор матча 01 сентября 2023
Визела
01.09.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 0
Завершен
Жил Висенте
55'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Жил Висенте
Замена
О. Рашид
️️️️
М. Перейра
87'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
С. Эссенде
80'
Замена
J.
️️️️
Н. Морейра
79'
78'
Замена
Мурило
️️️️
T. Touré
Замена
O. Lebedenko
️️️️
М. Лакава
66'
63'
Замена
Депу
️️️️
Р. Батурина
63'
Замена
М. Нету
️️️️
П. Тиба
63'
Замена
Ф. Коррея
️️️️
М. Домингес
63'
Замена
М. Гбане
️️️️
Марлон
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
55'
52'
Желтая карточка
З. Карлуш
26'
Желтая карточка
П. Тиба
17'
Желтая карточка
М. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
20
Саму
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
17
Нуну Морейра
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
8
Максим Домингес
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Роко Батурина
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
22
Jardel
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
6
Хесус Кастильо
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
40
Депу
ЦФ
3-4-2-1
97
Бантич
3
Перейра
3
Андерсон
43
Вильсон
82
Силва
90
Наскименту
20
Саму
21
36
Лакава
17
Морейра
99
Эссенде
4-2-2-2
42
Эндрю
2
Зе Карлуш
55
Перейра
26
Фернандеш
25
Бута
8
Домингес
25
Педру Тиба
19
Фуджимото
11
Марлон
7
9
Батурина
36
Лакава
18
18
36
Лакава
99
Эссенде
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
99
Эссенде
3
Перейра
23
Рашид
23
Рашид
3
Перейра
17
Морейра
22
22
17
Морейра
11
Марлон
24
Гбане
24
Гбане
11
Марлон
25
Педру Тиба
16
Нету
16
Нету
25
Педру Тиба
8
Домингес
20
Коррея
20
Коррея
8
Домингес
7
77
Мурило
77
Мурило
7
9
Батурина
40
Депу
40
Депу
9
Батурина
Остались в запасе
Визела
Жил Висенте
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
99
Брайан Араухо
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
6
Хесус Кастильо
ЦП
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
6
Хесус Кастильо
ЦП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Визела - Жил Висенте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
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