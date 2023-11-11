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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Фамаликан
Визела - Фамаликан: обзор матча 11 ноября 2023
Визела
11.11.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 11 тур
0 : 0
Завершен
Фамаликан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Фамаликан
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Моура
88'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
86'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Натан
Замена
J.
️️️️
С. Эссенде
80'
73'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Э. Араужо
Замена
А. Соро
️️️️
Н. Морейра
71'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
М. Лакава
71'
66'
Замена
А. Добре
️️️️
Шикинью
66'
Замена
О. Аранда
️️️️
Х. Луис Родригес
Желтая карточка
Саму
52'
Пенальти не реализован!
Саму
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
20
Саму
(К)
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
36
Матиас Лакава
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
5
Риччели
(К)
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
10
Шикинью
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
22
Jardel
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
11
Оскар Аранда
ЦФ
19
Пабло
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
3-4-2-1
97
Бантич
43
Вильсон
3
Андерсон
26
Эсковаль
82
Силва
20
Саму
90
Наскименту
24
Ортис
17
Морейра
36
Лакава
99
Эссенде
4-3-2-1
1
Жуниор
23
Натан
6
Отавио
5
Риччели
74
Моура
28
Юссуф
22
Топич
11
Родригес
8
Са
10
Шикинью
9
Араужо
36
Лакава
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
36
Лакава
17
Морейра
29
Соро
29
Соро
17
Морейра
99
Эссенде
22
22
99
Эссенде
23
Натан
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Натан
10
Шикинью
29
Добре
29
Добре
10
Шикинью
11
Родригес
11
Аранда
11
Аранда
11
Родригес
9
Араужо
29
Кадис
29
Кадис
9
Араужо
Остались в запасе
Визела
Фамаликан
12
Франческо Руберто
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Визела - Фамаликан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Jose Ribeiro Pires Costa, Portugal
Стадион:
Estadio do FC Vizela, Vizela
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