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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Витория Гимараеш
Визела - Витория Гимараеш: обзор матча 04 февраля 2024
Визела
04.02.2024, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
80'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Витория Гимараеш
90'
+6
Замена
Н. Оливейра
️️️️
А. Силва
Замена
J.
️️️️
Р. Эсковаль
90'
+2
90'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Т. Силва
Желтая карточка
O. Lebedenko
85'
Замена
A. Busnić
️️️️
Б. Кошта
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Желтая карточка
Саму
71'
63'
Замена
M. Maga
️️️️
Б. Гаспар
63'
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
Н. Сантуш
56'
Желтая карточка
Т. Силва
52'
Пенальти не реализован!
Т. Силва
Желтая карточка
J.
47'
46'
Замена
C.
️️️️
Б. Варела
Желтая карточка
Т. Силва
45'
+4
14'
Желтая карточка
Т. Хандель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
20
Саму
(К)
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
9
S. Petrov
ЦФ
4
Jota
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
77
Амаду Ба-Си
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
22
Jardel
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
2-5-1-2
97
Бантич
26
Эсковаль
18
82
Силва
20
Саму
28
Кошта
90
Наскименту
8
Кина
98
Эйнга-Локило
4
9
3-3-1-2-1
14
Варела
21
Боревкович
16
Рибейру
76
Гаспар
44
20
Хандель
7
Мангаш
70
Силва
10
Сантуш
20
Силва
17
Силва
28
Кошта
22
22
28
Кошта
26
Эсковаль
22
22
26
Эсковаль
14
Варела
27
27
14
Варела
76
Гаспар
2
2
76
Гаспар
70
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
70
Силва
10
Сантуш
10
Мендеш
10
Мендеш
10
Сантуш
17
Силва
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Силва
Остались в запасе
Визела
Витория Гимараеш
12
Франческо Руберто
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
77
Амаду Ба-Си
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
16
Ману Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
77
Амаду Ба-Си
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
Остались в запасе
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
16
Ману Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Визела - Витория Гимараеш
4
2
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
16
Офсайды
0
3
Количество передач
368
323
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.73
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Manuel Oliveira, Portugal
Стадион:
Estadio do FC Vizela, Vizela
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