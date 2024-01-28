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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Визела
Арука - Визела: обзор матча 28 января 2024
Арука
28.01.2024, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 19 тур
5 : 0
Завершен
Визела
11'
Р. Мухика
17'
Кристо (П)
50'
М. Перейра (АГ)
86'
Р. Мухика
90+2'
Кристо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Визела
ГОЛ! 5:0!
Кристо
Пас отдал
Ю. Лаваль
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
Р. Мухика
Пас отдал
Джейсон
86'
Замена
Б. Милованов
️️️️
Т. Эшгайю
83'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
79'
Замена
P. Moreira
️️️️
Д. Симао
78'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
М. Силла
70'
Замена
О. Бускетс
️️️️
Э. Куасси
70'
67'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
Н. Морейра
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Перейра
50'
43'
Замена
А. Ба-Си
️️️️
С. Эссенде
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Кристо
17'
14'
Желтая карточка
Р. Эсковаль
13'
Желтая карточка
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухика
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Давид Симао
(К)
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
17
Кристо
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
3
Андерсон
(К)
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
4
Jota
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Pedro Moreira
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Визела
73
Nikola Bursać
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
18
Abdul Awudu
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
42
Messias
ЦП
77
Амаду Ба-Си
ЦП
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
26
Веверсон
4
Фернандеш
3
Монтеро
28
Эшгайю
8
Симао
8
Куасси
2
Силла
23
Джейсон
19
Мухика
17
Кристо
4-1-3-2
97
Бантич
3
Андерсон
2
Оливейра
26
Эсковаль
3
Перейра
90
Наскименту
29
Соро
22
Мендес
17
Морейра
4
99
Эссенде
28
Эшгайю
19
Милованов
19
Милованов
28
Эшгайю
8
Куасси
14
Бускетс
14
Бускетс
8
Куасси
8
Симао
20
20
8
Симао
2
Силла
7
Лаваль
7
Лаваль
2
Силла
17
Морейра
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
17
Морейра
99
Эссенде
77
Ба-Си
77
Ба-Си
99
Эссенде
Остались в запасе
Арука
Визела
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
19
Альфонсо Трецца
ПВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
73
Nikola Bursać
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
42
Messias
ЦП
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
19
Альфонсо Трецца
ПВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Остались в запасе
73
Nikola Bursać
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
42
Messias
ЦП
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Арука - Визела
1
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
15
12
Офсайды
2
1
Количество передач
432
451
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.96
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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