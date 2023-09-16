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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Бенфика
Визела - Бенфика: обзор матча 16 сентября 2023
Визела
16.09.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 2
Завершен
Бенфика
70'
Саму (П)
9'
П. Муса
39'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Бенфика
Желтая карточка
Б. Вильсон
90'
+13
Желтая карточка
М. Перейра
90'
+5
90'
+4
Замена
Флорентину
️️️️
Ж. Мариу
Замена
J.
️️️️
A. Busnić
86'
86'
Замена
Д. Нерес
️️️️
А. Ди Мария
86'
Замена
А. Кабрал
️️️️
П. Муса
71'
Замена
Шикинью
️️️️
О. Кекчю
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Саму
70'
67'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
М. Лакава
58'
Замена
А. Соро
️️️️
Н. Морейра
58'
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Муса
Пас отдал
Рафа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
20
Саму
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
17
Нуну Морейра
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
23
Осама Рашид
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
22
Jardel
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
3-3-2-2
97
Бантич
3
Перейра
3
Андерсон
43
Вильсон
82
Силва
21
20
Саму
36
Лакава
17
Морейра
22
99
Эссенде
3-1-2-2-2
1
Трубин
6
Бах
30
Отаменди
14
Силва
14
Эушнес
23
Мариу
10
Кекчю
11
Ди Мария
87
Невеш
27
Рафа
9
Муса
36
Лакава
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
36
Лакава
17
Морейра
29
Соро
29
Соро
17
Морейра
22
22
22
22
23
Мариу
12
Флорентину
12
Флорентину
23
Мариу
10
Кекчю
22
Шикинью
22
Шикинью
10
Кекчю
11
Ди Мария
7
Нерес
7
Нерес
11
Ди Мария
9
Муса
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Муса
Остались в запасе
Визела
Бенфика
12
Франческо Руберто
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Визела - Бенфика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
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