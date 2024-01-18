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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Спортинг
Визела - Спортинг: обзор матча 18 января 2024
Визела
18.01.2024, четверг, 23:45
Португалия. Примейра, 18 тур
2 : 5
Завершен
Спортинг
13'
А. Соро
63'
С. Эссенде
45+7'
В. Дьекереш
46'
Тринкау
57'
Паулинью
72'
С. Коатес
86'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
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Коэффициенты
Протокол Визела - Спортинг
90'
+1
Замена
Р. Понтело
️️️️
С. Коатес
90'
+1
Замена
Д. Эссуго
️️️️
П. Гонсалвеш
Замена
J.
️️️️
O. Lebedenko
87'
86'
ГОЛ! 2:5!
В. Дьекереш
Пас отдал
П. Гонсалвеш
79'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Паулинью
72'
ГОЛ! 2:4!
С. Коатес
Пас отдал
П. Гонсалвеш
Замена
А. Мендес
️️️️
А. Соро
70'
Желтая карточка
Андерсон
66'
ГОЛ! 2:3!
С. Эссенде
Пас отдал
O. Lebedenko
63'
61'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Юльманн
57'
ГОЛ! 1:3!
Паулинью
Пас отдал
Тринкау
46'
ГОЛ! 1:2!
Тринкау
Пас отдал
Паулинью
45'
+7
ГОЛ! 1:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
Паулинью
Желтая карточка
Ф. Бантич
37'
16'
Желтая карточка
М. Юльманн
ГОЛ! 1:0!
А. Соро
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ЦЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
20
Саму
(К)
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
(К)
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Визела
73
Nikola Bursać
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
82
Томас Силва
ЦП
42
Messias
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
4
Jota
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
3-2-2-1-2
97
Бантич
3
Андерсон
18
2
Оливейра
3
Перейра
26
Эсковаль
90
Наскименту
20
Саму
29
Соро
99
Эссенде
22
4-1-1-4
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
25
Инасиу
72
Куарежма
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
14
Дьекереш
7
Тринкау
11
Сантуш
26
Паулинью
29
Соро
22
Мендес
22
Мендес
29
Соро
18
4
4
18
4
Коатес
45
Понтело
45
Понтело
4
Коатес
23
Юльманн
21
Браганца
21
Браганца
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
14
Эссуго
14
Эссуго
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
10
Эдвардс
10
Эдвардс
26
Паулинью
Остались в запасе
Визела
Спортинг
73
Nikola Bursać
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
82
Томас Силва
ЦП
42
Messias
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
20
Франко Исраэль
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
73
Nikola Bursać
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
82
Томас Силва
ЦП
42
Messias
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Визела - Спортинг
2
1
Всего ударов по воротам
4
22
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
6
Нарушения
16
12
Офсайды
2
5
Количество передач
312
547
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
3
18
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.79
2.79
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Andre Filipe Domingues Narciso, Portugal
Стадион:
Estadio do FC Vizela, Vizela
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