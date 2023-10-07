Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Визела
Фаренсе - Визела: обзор матча 07 октября 2023
Фаренсе
07.10.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 8 тур
0 : 0
Завершен
Визела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фаренсе - Визела
Замена
A. Seruca
️️️️
Ф. Исидоро
85'
Замена
E. Baldé
️️️️
Беллуми
85'
77'
Замена
А. Соро
️️️️
М. Лакава
77'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
Н. Морейра
Желтая карточка
I. Rossi
66'
Замена
Р. Кошта
️️️️
М. Матиас
58'
Замена
З. Луиш
️️️️
Б. Дуарте
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
2
Пастор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
27
Маттеус
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
31
Talocha
ЦФ
10
Беллуми
ЦФ
33
Рикардо Велью
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
20
Саму
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
36
Матиас Лакава
ПВ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
50
André Seruca
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
21
Elves Baldé
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
21
Rafael Bustamante
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
3-2-5
2
Пастор
4
Жорже
3
27
Маттеус
29
Фалькао
33
Велью
14
Исидоро
19
Дуарте
77
Матиас
10
Беллуми
3-3-2-2
97
Бантич
3
Андерсон
43
Вильсон
3
Перейра
20
Саму
90
Наскименту
82
Силва
36
Лакава
17
Морейра
99
Эссенде
22
14
Исидоро
50
50
14
Исидоро
10
Беллуми
21
21
10
Беллуми
19
Дуарте
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
19
Дуарте
77
Матиас
19
Кошта
19
Кошта
77
Матиас
17
Морейра
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
17
Морейра
36
Лакава
29
Соро
29
Соро
36
Лакава
Остались в запасе
Фаренсе
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
20
Cristian Ponde
ЦФ
12
Франческо Руберто
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
21
Rafael Bustamante
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
20
Cristian Ponde
ЦФ
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
21
Rafael Bustamante
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Фаренсе - Визела
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Новости команд
Все
Фаренсе
Визела
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+