Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Арука
Визела - Арука: обзор матча 20 августа 2023
Визела
20.08.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 2
Завершен
Арука
9'
Саму (П)
88'
С. Эссенде
39'
Кристо
64'
Р. Мухика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Арука
90'
+7
Замена
Б. Милованов
️️️️
Джейсон
Желтая карточка
П. Ортис
90'
+6
Желтая карточка
Саму
89'
ГОЛ! 2:2!
С. Эссенде
88'
85'
Замена
M. Puche
️️️️
Р. Мухика
83'
Желтая карточка
О. Бускетс
Замена
J.
️️️️
Андерсон
81'
74'
Желтая карточка
Куарежма
64'
ГОЛ! 1:2!
Р. Мухика
Пас отдал
Куарежма
Замена
O. Lebedenko
️️️️
М. Перейра
59'
58'
Замена
Куарежма
️️️️
Веверсон
Красная карточка
Т. Силва
55'
46'
Замена
О. Бускетс
️️️️
П. Сантуш
46'
Замена
Ж. Опоку
️️️️
М. Силла
45'
+8
Желтая карточка
П. Сантуш
Желтая карточка
М. Перейра
45'
+6
45'
+6
Желтая карточка
Кристо
45'
+2
Желтая карточка
М. Силла
Желтая карточка
Андерсон
45'
42'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
39'
ГОЛ! 1:1!
Кристо
Пас отдал
М. Силла
Желтая карточка
Н. Морейра
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Саму
9'
5'
Красная карточка
М. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
10
Кику Бондосу
ЛВ
20
Саму
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
36
Матиас Лакава
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Матиас Роша
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
89
Педру Сантуш
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
23
Осама Рашид
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
22
Jardel
ЦФ
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
11
Miguel Puche
ЦФ
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
3-3-3-1
97
Бантич
3
Перейра
3
Андерсон
43
Вильсон
20
Саму
82
Силва
21
10
Бондосу
17
Морейра
36
Лакава
99
Эссенде
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
4
Роша
44
Галович
26
Веверсон
89
Сантуш
8
Симао
23
Джейсон
2
Силла
17
Кристо
19
Мухика
3
Перейра
18
18
3
Перейра
3
Андерсон
22
22
3
Андерсон
26
Веверсон
6
Куарежма
6
Куарежма
26
Веверсон
2
Силла
3
Опоку
3
Опоку
2
Силла
23
Джейсон
19
Милованов
19
Милованов
23
Джейсон
89
Сантуш
14
Бускетс
14
Бускетс
89
Сантуш
19
Мухика
11
11
19
Мухика
Остались в запасе
Визела
Арука
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
23
Осама Рашид
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
1
Жоау Валиду
ВР
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
23
Осама Рашид
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Визела - Арука
5
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Новости команд
Все
Визела
Арука
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
2025.08.18 12:45
10
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:12
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
2025.08.18 12:45
10
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+