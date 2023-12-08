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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Брага
Визела - Брага: обзор матча 08 декабря 2023
Визела
08.12.2023, пятница, 18:30
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 3
Завершен
Брага
72'
С. Эссенде
15'
С. Банза
56'
С. Банза
90+6'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Брага
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Брума
Пас отдал
С. Банза
89'
Желтая карточка
К. Борха
87'
Замена
А. Марин
️️️️
Р. Орта
Желтая карточка
Р. Эсковаль
81'
Замена
А. Мендес
️️️️
Саму
81'
Желтая карточка
A. Busnić
77'
74'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Пицци
74'
Замена
А. Каштру
️️️️
Р. Саласар
ГОЛ! 1:2!
С. Эссенде
Пас отдал
Саму
72'
Замена
A. Busnić
️️️️
П. Ортис
66'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
М. Перейра
66'
57'
Замена
А. Орта
️️️️
В. Карвальо
56'
ГОЛ! 0:2!
С. Банза
Пас отдал
Р. Саласар
46'
Замена
Брума
️️️️
А. Джало
Желтая карточка
П. Ортис
45'
+2
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Банза
Пас отдал
Д. Мендес
Замена
J.
️️️️
Н. Морейра
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
20
Саму
(К)
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
17
Родриго Саласар
АП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
23
Осама Рашид
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
22
Jardel
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
4-4-1-1
97
Бантич
3
Перейра
3
Андерсон
26
Эсковаль
18
90
Наскименту
20
Саму
82
Силва
24
Ортис
17
Морейра
99
Эссенде
4-1-3-2
1
Матеус
2
Мендес
4
Саатджи
15
Оливейра
26
Борха
6
Карвальо
21
Орта
21
Пицци
25
Джало
24
Банза
17
Саласар
3
Перейра
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
3
Перейра
20
Саму
22
Мендес
22
Мендес
20
Саму
24
Ортис
22
22
24
Ортис
17
Морейра
22
22
17
Морейра
21
Орта
3
Марин
3
Марин
21
Орта
6
Карвальо
6
Орта
6
Орта
6
Карвальо
17
Саласар
8
Каштру
8
Каштру
17
Саласар
25
Джало
77
Брума
77
Брума
25
Джало
21
Пицци
9
Лопеш
9
Лопеш
21
Пицци
Остались в запасе
Визела
Брага
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
21
Лукаш Хорничек
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Визела - Брага
3
1
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
5
Количество передач
142
285
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.8
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Estadio do FC Vizela, Vizela
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