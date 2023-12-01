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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Визела
Шавиш - Визела: обзор матча 01 декабря 2023
Шавиш
01.12.2023, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 12 тур
2 : 1
Завершен
Визела
30'
Э. Эрнандес (П)
48'
Жо
12'
С. Эссенде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Визела
Замена
Гима
️️️️
К. Нвакали
90'
+4
Желтая карточка
П. Виктор
89'
87'
Желтая карточка
Саму
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
Э. Эрнандес
84'
80'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
М. Лакава
79'
Замена
А. Соро
️️️️
Н. Морейра
Замена
П. Виктор
️️️️
Жо
75'
Замена
Бенни
️️️️
Л. Санка
75'
67'
Желтая карточка
П. Ортис
63'
Замена
М. Перейра
️️️️
Р. Эсковаль
ГОЛ! 2:1!
Жо
Пас отдал
Л. Санка
48'
Замена
Э. Морим
️️️️
Ж. Педру
46'
Желтая карточка
К. Нвакали
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Педру
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Эрнандес
30'
Желтая карточка
С. Витория
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Эссенде
Пас отдал
М. Лакава
Желтая карточка
И. Ногейра
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
57
Сандру Круз
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
19
Стивен Витория
(К)
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
8
Жоау Педру
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
99
Жо
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
20
Саму
(К)
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
17
Нуну Морейра
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
70
Элдер Морим
ОП
20
Рубен Рибейру
ЦП
21
Гима
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
7
Бенни
ПВ
17
Пауло Виктор
ЦФ
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Моура
5
Ланга
40
Ногейра
19
Витория
57
Круз
27
Карраша
8
Педру
22
Нвакали
11
Санка
23
Эрнандес
99
Жо
3-4-2-1
97
Бантич
43
Вильсон
3
Андерсон
26
Эсковаль
24
Ортис
20
Саму
82
Силва
90
Наскименту
17
Морейра
36
Лакава
99
Эссенде
23
Эрнандес
77
Коррейя
77
Коррейя
23
Эрнандес
8
Педру
70
Морим
70
Морим
8
Педру
22
Нвакали
21
Гима
21
Гима
22
Нвакали
11
Санка
7
Бенни
7
Бенни
11
Санка
99
Жо
17
Виктор
17
Виктор
99
Жо
26
Эсковаль
3
Перейра
3
Перейра
26
Эсковаль
36
Лакава
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
36
Лакава
17
Морейра
29
Соро
29
Соро
17
Морейра
Остались в запасе
Шавиш
Визела
1
Уго Соуза
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
20
Рубен Рибейру
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
20
Рубен Рибейру
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Шавиш - Визела
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
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