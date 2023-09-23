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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Визела
Эшторил - Визела: обзор матча 23 сентября 2023
Эшторил
23.09.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 6 тур
2 : 2
Завершен
Визела
54'
Р. Гитан
67'
Б. Виталь
62'
С. Эссенде
90+11'
Д. Сан-Луи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Визела
90'
+12
Желтая карточка
Д. Сан-Луи
90'
+11
ГОЛ! 2:2!
Д. Сан-Луи
Замена
V. Feltes
️️️️
Р. Гитан
86'
84'
Замена
А. Мендес
️️️️
Саму
Замена
А. Маркес
️️️️
Кассиано
79'
75'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
М. Лакава
Замена
Э. Тавареш
️️️️
М. Фернандеш
69'
ГОЛ! 2:1!
Б. Виталь
Пас отдал
Ж. Маркеш
67'
62'
ГОЛ! 1:1!
С. Эссенде
Пас отдал
М. Лакава
ГОЛ! 1:0!
Р. Гитан
Пас отдал
Д. Холсгров
54'
Желтая карточка
Б. Виталь
47'
37'
Желтая карточка
М. Лакава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
33
Жоау Маркеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
20
Саму
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
17
Нуну Морейра
ПВ
36
Матиас Лакава
ПВ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
11
Деле
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
21
Rafael Bustamante
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
3-2-3-2
31
Карне
23
Кабако
23
Альвару
5
Виталь
10
Холсгров
21
Гомеш
18
Фернандеш
99
Гитан
33
Маркеш
90
Кассиано
20
Араужо
3-2-3-2
97
Бантич
3
Андерсон
43
Вильсон
3
Перейра
82
Силва
20
Саму
36
Лакава
17
Морейра
29
Соро
99
Эссенде
22
99
Гитан
4
4
99
Гитан
18
Фернандеш
19
Тавареш
19
Тавареш
18
Фернандеш
90
Кассиано
9
Маркес
9
Маркес
90
Кассиано
36
Лакава
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
36
Лакава
20
Саму
22
Мендес
22
Мендес
20
Саму
Остались в запасе
Эшторил
Визела
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
11
Деле
ЛВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
12
Франческо Руберто
ВР
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
21
Rafael Bustamante
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
11
Деле
ЛВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
21
Rafael Bustamante
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Эшторил - Визела
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
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