Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Визела
Витория Гимараеш - Визела: обзор матча 27 августа 2023
Витория Гимараеш
27.08.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 0
Завершен
Визела
59'
А. Силва
72'
Ж. Мендеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Визела
87'
Замена
J.
️️️️
М. Лакава
Красная карточка
Н. Сантуш
82'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Т. Силва
78'
Замена
А. Андре
️️️️
Ж. Мендеш
78'
77'
Замена
К. Бондосу
️️️️
Н. Морейра
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мендеш
Пас отдал
А. Силва
72'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Хандель
69'
Желтая карточка
J. Fernandes
64'
64'
Желтая карточка
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Ж. Мендеш
59'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Б. Гаспар
46'
38'
Желтая карточка
Р. Эсковаль
Замена
Н. Луж
️️️️
А. Фрейташ
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
20
Саму
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
17
Нуну Морейра
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
10
Кику Бондосу
ЛВ
90
Диогу Наскименту
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
22
Jardel
ЦФ
4-1-3-2
14
Варела
25
Фрейташ
17
Вильянуэва
76
Гаспар
44
20
Хандель
70
Силва
10
Мендеш
16
Силва
17
Силва
20
Силва
3-2-2-2-1
97
Бантич
43
Вильсон
2
Оливейра
26
Эсковаль
3
Андерсон
3
Перейра
20
Саму
21
17
Морейра
36
Лакава
99
Эссенде
20
Хандель
80
Силва
80
Силва
20
Хандель
10
Мендеш
21
Андре Андре
21
Андре Андре
10
Мендеш
76
Гаспар
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
76
Гаспар
70
Силва
10
Сантуш
10
Сантуш
70
Силва
25
Фрейташ
10
Луж
10
Луж
25
Фрейташ
17
Морейра
10
Бондосу
10
Бондосу
17
Морейра
36
Лакава
22
22
36
Лакава
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Визела
27
Charles
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
90
Диогу Наскименту
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
27
Charles
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
90
Диогу Наскименту
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Витория Гимараеш - Визела
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Визела
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+