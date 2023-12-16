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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Визела
Риу Аве - Визела: обзор матча 16 декабря 2023
Риу Аве
16.12.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 1
Завершен
Визела
72'
Э. Боатенг
55'
С. Эссенде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Визела
88'
Замена
J.
️️️️
Саму
Замена
Z. Manuel
️️️️
F. Ronaldo
85'
78'
Замена
O. Lebedenko
️️️️
Р. Эсковаль
74'
Вторая желтая
М. Лакава
ГОЛ! 1:1!
Э. Боатенг
Пас отдал
Коштинья
72'
Замена
N. Namora
️️️️
М. Нобрега
68'
67'
Замена
М. Перейра
️️️️
П. Ортис
67'
Замена
A. Busnić
️️️️
А. Мендес
Желтая карточка
Жозуэ
63'
Замена
L. Ruiz
️️️️
А. Перейра
61'
Замена
Эрнани
️️️️
J.
60'
Замена
Ж. Грака
️️️️
А. Удрхири
60'
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Эссенде
Пас отдал
Т. Силва
52'
Желтая карточка
М. Лакава
Желтая карточка
А. Перейра
50'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Эсковаль
Желтая карточка
Э. Боатенг
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
(К)
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
20
Саму
(К)
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
36
Матиас Лакава
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Риу Аве
42
Ренато Панталон
ЦЗ
75
Nuno Namora
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
2
Уго Оливейра
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
21
Rodrigo Ramos
ЦП
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
22
Jardel
ЦФ
4-1-1-1-3
91
Джонатан
23
Жозуэ
3
Нобрега
33
Сантос
20
Коштинья
6
Удрхири
10
6
Гуга
9
Боатенг
95
Перейра
11
3-4-2-1
97
Бантич
43
Вильсон
3
Андерсон
26
Эсковаль
24
Ортис
20
Саму
82
Силва
90
Наскименту
36
Лакава
22
Мендес
99
Эссенде
3
Нобрега
75
75
3
Нобрега
6
Удрхири
21
Грака
21
Грака
6
Удрхири
10
27
Эрнани
27
Эрнани
10
11
70
70
11
95
Перейра
11
11
95
Перейра
24
Ортис
3
Перейра
3
Перейра
24
Ортис
26
Эсковаль
18
18
26
Эсковаль
22
Мендес
22
22
22
Мендес
20
Саму
22
22
20
Саму
Остались в запасе
Риу Аве
Визела
42
Ренато Панталон
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
21
Rodrigo Ramos
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
42
Ренато Панталон
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
21
Rodrigo Ramos
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Риу Аве - Визела
3
1
2
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
6
9
Офсайды
0
4
Количество передач
263
166
Сейвы
3
0
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
1
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.26
0.25
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Главный судья:
Густаву Коррейя
(Порту)
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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