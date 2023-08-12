Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Визела
Спортинг - Визела: обзор матча 12 августа 2023
Спортинг
12.08.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 1 тур
3 : 2
Завершен
Визела
14'
В. Дьекереш
15'
В. Дьекереш
90+9'
Паулинью
76'
С. Эссенде
77'
Н. Морейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Визела
ГОЛ! 3:2!
Паулинью
90'
+9
Желтая карточка
Р. Эшгайю
90'
+8
Желтая карточка
Л. Нету
90'
+7
90'
+5
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
К. Бондосу
Желтая карточка
С. Коатес
89'
84'
Замена
J.
️️️️
С. Эссенде
77'
ГОЛ! 2:2!
Н. Морейра
Пас отдал
Т. Силва
76'
ГОЛ! 2:1!
С. Эссенде
Пас отдал
Саму
68'
Замена
O. Lebedenko
️️️️
М. Перейра
Замена
Паулинью
️️️️
Тринкау
65'
Желтая карточка
У. Дьоманде
58'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Д. Катамо
55'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Д. Браганца
46'
ГОЛ! 2:0!
В. Дьекереш
15'
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
10
Кику Бондосу
ЛВ
21
Rafael Bustamante
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
20
Саму
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
9
Афонсу Морейра
ЦФ
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
22
Jardel
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Адан
21
Браганца
25
Инасиу
4
Коатес
2
Рейс
5
Морита
2
Дьоманде
28
Гонсалвеш
10
Катамо
14
Дьекереш
7
Тринкау
3-4-2-1
97
Бантич
43
Вильсон
3
Андерсон
3
Перейра
90
Наскименту
20
Саму
82
Силва
21
17
Морейра
10
Бондосу
99
Эссенде
10
Катамо
47
Эшгайю
47
Эшгайю
10
Катамо
21
Браганца
10
Эдвардс
10
Эдвардс
21
Браганца
7
Тринкау
26
Паулинью
26
Паулинью
7
Тринкау
3
Перейра
18
18
3
Перейра
10
Бондосу
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
10
Бондосу
99
Эссенде
22
22
99
Эссенде
Остались в запасе
Спортинг
Визела
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
18
Матеуш Фернандеш
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
9
Афонсу Морейра
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
18
Матеуш Фернандеш
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
9
Афонсу Морейра
ЦФ
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Статистика матча Спортинг - Визела
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Новости команд
Все
Спортинг
Визела
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
26 ноября
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
26 ноября
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+