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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Морейренcе
Визела - Морейренcе: обзор матча 23 декабря 2023
Визела
23.12.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 15 тур
0 : 0
Завершен
Морейренcе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Морейренcе
Замена
O. Lebedenko
️️️️
М. Перейра
90'
+2
Замена
J.
️️️️
Саму
89'
Желтая карточка
М. Перейра
85'
Желтая карточка
Р. Эсковаль
79'
79'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Мадсон
79'
Замена
Валлисон
️️️️
Г. Франку
78'
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
П. Амадор
Замена
A. Busnić
️️️️
А. Мендес
65'
60'
Замена
К. Кодисанг
️️️️
Ж. Камачу
Желтая карточка
П. Ортис
41'
17'
Желтая карточка
А. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
20
Саму
(К)
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
9
Мадсон
ЛВ
37
Жоау Камачу
ЛВ
80
Лоуренс Офори
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
10
Alan
ЦП
1
Kewin
ЦФ
9
Андре Луис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
22
Jardel
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Морейренcе
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
80
Валлисон
ОП
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
4-4-1-1
97
Бантич
3
Перейра
3
Андерсон
26
Эсковаль
43
Вильсон
82
Силва
21
20
Саму
24
Ортис
22
Мендес
99
Эссенде
4-3-2-2
76
Пинту
26
Маракас
44
5
Амадор
80
Офори
17
Франку
10
9
Мадсон
37
Камачу
9
Луис
1
3
Перейра
18
18
3
Перейра
20
Саму
22
22
20
Саму
22
Мендес
22
22
22
Мендес
5
Амадор
21
Фримпонг
21
Фримпонг
5
Амадор
17
Франку
80
Валлисон
80
Валлисон
17
Франку
9
Мадсон
7
Антонисс
7
Антонисс
9
Мадсон
37
Камачу
28
Кодисанг
28
Кодисанг
37
Камачу
Остались в запасе
Визела
Морейренcе
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
26
Карлос Понк
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
6
Joaquín Novillo
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Остались в запасе
26
Карлос Понк
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Визела - Морейренcе
3
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
16
8
Количество передач
534
318
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.33
0.4
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Melo, Portugal
Стадион:
Estadio do FC Vizela, Vizela
Новости команд
Все
Визела
Морейренcе
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