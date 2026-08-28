Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между воронежским «Факелом» и петербургским «Зенитом» пройдет 29 августа 2026 года на стадионе «Факел» в Воронеже. Хозяева находятся в зоне вылета (15-е место, два очка) и не могут победить в девяти последних матчах. Гости уверенно идут на четвeртой строчке с девятью баллами и не проигрывают в восьми из десяти последних выездных встреч. При этом в очных противостояниях «Зенит» имеет подавляющее преимущество – четыре победы подряд и забивает в двенадцати последних матчах против «Факела». Сможет ли воронежский клуб прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или петербуржцы продолжат свое доминирование и одержат очередную уверенную победу?

Кто победит в матче

«Факел» переживает глубокий кризис. Команда не выигрывает в девяти последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,20 гола за последние пять игр, что является катастрофическим показателем. При этом оборона хозяев действует достаточно надeжно – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период, что позволяет им сдерживать атаки соперника, но отсутствие голов не позволяет претендовать на победу. В стартовых турах «Факел» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) и «Ахматом» (0:0), уступил ЦСКА (0:1) и «Краснодару» (2:3), а в Кубке России проиграл «Ахмату» (1:2). В очных встречах с «Зенитом» статистика удручающая – всего две победы в 18 матчах, и в последних четырeх встречах они неизменно уступали. Домашняя поддержка может помочь, но при такой низкой результативности рассчитывать на очки против лидера крайне сложно.

«Зенит» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних выездных матчей РПЛ, а в очных встречах с «Факелом» одержала четыре победы подряд и забивает в двенадцати последних матчах против этого соперника. В атаке петербуржцы стабильны: они забивают в среднем 1,00 гола за последние пять игр, а в стартовом туре разгромили «Спартак» (2:0) и «Динамо» (3:0). Оборона «Зенита» пропускает 0,80 мяча за тот же период, что позволяет им контролировать ход игры. В Кубке России они прошли «Крылья Советов» по пенальти (0:0, 5:3), подтвердив свою готовность к сезону. Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над хозяевами, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Факела», «Зенит» имеет подавляющее преимущество в классе, очной статистике и атаке. Хозяева практически не забивают, что делает победу гостей с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 18 очных матчах «Зенит» одержал 13 побед, «Факел» – 2, ещe 3 встречи завершились вничью. При этом петербуржцы выиграли четыре последних матча против «Факела» и забивают в двенадцати последних очных встречах. Текущая форма «Факела» – девять матчей без побед и 0,20 гола за игру, тогда как «Зенит» стабильно забивает и редко уступает. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Зенита», который должен уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Зенита» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака гостей и катастрофическая результативность хозяев, которые забивают в среднем 0,20 гола за игру, делают исход очевидным. «Факел» может попытаться сыграть на 0:0, но его оборона вряд ли выдержит давление «Зенита» на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Зенита» с форой (-1) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Факелом» и «Зенитом» состоится 29 августа 2026 года в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».