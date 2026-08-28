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«Факел» – «Зенит»: кто победит в матче 6 тура РПЛ 2026/2027

28 августа 2026 11:25
Факел - Зенит
29 авг. 2026, суббота 15:00 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа «Зенита» с форой (-1)
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Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между воронежским «Факелом» и петербургским «Зенитом» пройдет 29 августа 2026 года на стадионе «Факел» в Воронеже. Хозяева находятся в зоне вылета (15-е место, два очка) и не могут победить в девяти последних матчах. Гости уверенно идут на четвeртой строчке с девятью баллами и не проигрывают в восьми из десяти последних выездных встреч. При этом в очных противостояниях «Зенит» имеет подавляющее преимущество – четыре победы подряд и забивает в двенадцати последних матчах против «Факела». Сможет ли воронежский клуб прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или петербуржцы продолжат свое доминирование и одержат очередную уверенную победу?

Кто победит в матче

«Факел» переживает глубокий кризис. Команда не выигрывает в девяти последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,20 гола за последние пять игр, что является катастрофическим показателем. При этом оборона хозяев действует достаточно надeжно – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период, что позволяет им сдерживать атаки соперника, но отсутствие голов не позволяет претендовать на победу. В стартовых турах «Факел» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) и «Ахматом» (0:0), уступил ЦСКА (0:1) и «Краснодару» (2:3), а в Кубке России проиграл «Ахмату» (1:2). В очных встречах с «Зенитом» статистика удручающая – всего две победы в 18 матчах, и в последних четырeх встречах они неизменно уступали. Домашняя поддержка может помочь, но при такой низкой результативности рассчитывать на очки против лидера крайне сложно.

«Зенит» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних выездных матчей РПЛ, а в очных встречах с «Факелом» одержала четыре победы подряд и забивает в двенадцати последних матчах против этого соперника. В атаке петербуржцы стабильны: они забивают в среднем 1,00 гола за последние пять игр, а в стартовом туре разгромили «Спартак» (2:0) и «Динамо» (3:0). Оборона «Зенита» пропускает 0,80 мяча за тот же период, что позволяет им контролировать ход игры. В Кубке России они прошли «Крылья Советов» по пенальти (0:0, 5:3), подтвердив свою готовность к сезону. Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над хозяевами, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Факела», «Зенит» имеет подавляющее преимущество в классе, очной статистике и атаке. Хозяева практически не забивают, что делает победу гостей с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 18 очных матчах «Зенит» одержал 13 побед, «Факел» – 2, ещe 3 встречи завершились вничью. При этом петербуржцы выиграли четыре последних матча против «Факела» и забивают в двенадцати последних очных встречах. Текущая форма «Факела» – девять матчей без побед и 0,20 гола за игру, тогда как «Зенит» стабильно забивает и редко уступает. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Зенита», который должен уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 2 (11%)
Ничьих - 3 (16%)
Побед - 14 (74%)
7
Забитых мячей
31
0.37
В среднем за матч
1.63
1:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Чемпионат России, 15 тур
Зенит
5 : 0
27.06.2000
Факел
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Факел
1 : 1
06.05.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Факел
0 : 1
29.08.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Факел
0 : 2
08.03.2025
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Факел
0 : 1
22.10.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
3 : 1
21.09.2024
Факел
Россия. Кубок, 1 тур
Зенит
3 : 0
30.07.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Факел
1 : 1
06.05.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
2 : 0
13.08.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
1 : 0
03.06.2023
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 2
16.11.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
1 : 1
08.10.2022
Зенит
Россия. Кубок, 1 тур
Зенит
2 : 0
31.08.2022
Факел
Чемпионат России, 19 тур
Зенит
2 : 1
28.07.2001
Факел
Чемпионат России, 5 тур
Факел
1 : 2
14.04.2001
Зенит
Чемпионат России, 29 тур
Факел
0 : 0
05.11.2000
Зенит
Чемпионат России, 15 тур
Зенит
5 : 0
27.06.2000
Факел
Чемпионат России, 18 тур
Зенит
0 : 1
16.07.1997
Факел
Чемпионат России, 1 тур
Факел
0 : 1
17.03.1997
Зенит
Чемпионат России. Финальный этап, 10 тур
Факел
1 : 0
25.10.1992
Зенит
Чемпионат России. Финальный этап, 3 тур
Зенит
2 : 0
09.09.1992
Факел
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
10
Ильнур Альшин
ЛЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
99
Николай Гиоргобиани
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ЛП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
53
Матвей Бардачев
ЦП
97
Бутта Магомедов
ПП
9
Аксель Гнапи
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЛЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
9
Фелипе Аугусто
ЦП
5
Вильмар Барриос
ЦП
61
Даниил Кондаков
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
11
Луис Энрике
ЦП
93
Артем Карпукас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦЗ
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
17
Антон Ковалев
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
38
Амир Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
3-2-4-1
1
Фролкин
53
Журавлев
99
Гиоргобиани
5
Габараев
10
Альшин
55
Тодорович
11
Сутормин
52
Нетфуллин
53
Бардачев
97
Магомедов
9
Гнапи
4-5-1
16
Адамов
31
Мантуан
66
Вега
78
Дивеев
28
Алип
9
Аугусто
61
Кондаков
14
Джон Джон
11
Энрике
5
Барриос
93
Карпукас
10
Альшин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Альшин
9
Гнапи
90
Турищев
90
Турищев
9
Гнапи
97
Магомедов
20
Юрганов
20
Юрганов
97
Магомедов
55
Тодорович
8
Багамаев
8
Багамаев
55
Тодорович
11
Сутормин
23
Якимов
23
Якимов
11
Сутормин
14
Джон Джон
15
Караваев
15
Караваев
14
Джон Джон
66
Вега
25
Андраде
25
Андраде
66
Вега
11
Энрике
33
Нино
33
Нино
11
Энрике
5
Барриос
21
Ерохин
21
Ерохин
5
Барриос
9
Аугусто
7
Соболев
7
Соболев
9
Аугусто
Остались в запасе
Факел
Зенит
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦЗ
25
Александр Беляев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
38
Амир Мусаев
ЦП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦЗ
25
Александр Беляев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
38
Амир Мусаев
ЦП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
Точно не сыграют
Станислав Магкеев
ЦЗ
Зенит
Точно не сыграют
Максим Глушенков
ЦФ
Вендел
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Зенита» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака гостей и катастрофическая результативность хозяев, которые забивают в среднем 0,20 гола за игру, делают исход очевидным. «Факел» может попытаться сыграть на 0:0, но его оборона вряд ли выдержит давление «Зенита» на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Зенита» с форой (-1) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Факелом» и «Зенитом» состоится 29 августа 2026 года в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Факел» – «Зенит»: смотреть онлайн.

1.93
Победа «Зенита» с форой (-1)
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
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