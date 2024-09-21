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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Факел
Зенит - Факел: обзор матча 21 сентября 2024
Зенит
21.09.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Факел
52'
М. Кассьерра
66'
Л. Гонду
87'
А. Ерохин
8'
Е. Марков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Факел
ГОЛ! 3:1!
А. Ерохин
87'
Желтая карточка
Л. Гонду
83'
Замена
М. Глушенков
️️️️
М. Кассьерра
78'
71'
Замена
Т. Селе
️️️️
В. Ильин
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Соболев
68'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гонду
66'
64'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
И. Альшин
64'
Замена
И. Калинин
️️️️
М. Браими
60'
Желтая карточка
И. Альшин
57'
Желтая карточка
В. Якимов
56'
Замена
В. Мастерной
️️️️
А. Ивлев
56'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Е. Марков
ГОЛ! 1:1!
М. Кассьерра
Пас отдал
Г. Мантуан
52'
Замена
Н. Алип
️️️️
В. Караваев
46'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
С. Эракович
46'
Замена
Клаудиньо
️️️️
Педро
46'
45'
Желтая карточка
Е. Марков
Желтая карточка
А. Соболев
43'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Марков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
31
Александр Беленов
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Дилан Мертенс
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
16
Эракович
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
9
Кассьерра
7
Соболев
32
Гонду
3-2-3-2
31
Беленов
88
Дзиов
40
Юрганов
47
Божин
23
Якимов
88
Щетинин
10
Альшин
77
Ивлев
11
Браими
20
Марков
98
Ильин
16
Эракович
31
Мантуан
31
Мантуан
16
Эракович
15
Караваев
28
Алип
28
Алип
15
Караваев
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
20
Педро
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
20
Педро
9
Кассьерра
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Кассьерра
11
Браими
13
Калинин
13
Калинин
11
Браими
77
Ивлев
71
Мастерной
71
Мастерной
77
Ивлев
98
Ильин
19
Селе
19
Селе
98
Ильин
10
Альшин
16
Мертенс
16
Мертенс
10
Альшин
20
Марков
79
Каштанов
79
Каштанов
20
Марков
Остались в запасе
Зенит
Факел
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Зенит - Факел
2
3
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
16
Количество передач
708
202
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
60
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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