Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Факел - Зенит
Факел - Зенит: обзор матча 16 ноября 2022
Факел
16.11.2022, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
46'
Малком
82'
Малком
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Зенит
90'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Клаудиньо
87'
Желтая карточка
А. Адамов
Желтая карточка
В. Мастерной
85'
82'
ГОЛ! 0:2!
Малком
Пас отдал
Д. Круговой
80'
Замена
А. Адамов
️️️️
А. Сутормин
80'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
Замена
О. Дмитриев
️️️️
Д. Черняков
76'
Замена
М. Максимов
️️️️
М. Ивахнов
76'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Х. Аппаев
71'
65'
Замена
Вендел
️️️️
Г. Мантуан
46'
ГОЛ! 0:1!
Малком
Пас отдал
М. Кассьерра
46'
Замена
Малком
️️️️
З. Бакаев
Желтая карточка
Р. Акбашев
25'
Желтая карточка
Д. Черняков
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
33
Клаудиньо
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Зенит
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-3-2-2
93
Городовой
47
Божин
85
Морозов
28
Магаль
13
Калинин
33
Квеквескири
71
Мастерной
78
Черняков
99
Акбашев
14
Аппаев
56
Ивахнов
3-2-1-3-1
41
Кержаков
31
Мантуан
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
11
Сутормин
3
Круговой
14
Кузяев
33
Клаудиньо
21
Ерохин
77
Бакаев
9
Кассьерра
78
Черняков
34
Дмитриев
34
Дмитриев
78
Черняков
14
Аппаев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
14
Аппаев
56
Ивахнов
21
Максимов
21
Максимов
56
Ивахнов
11
Сутормин
95
Адамов
95
Адамов
11
Сутормин
33
Клаудиньо
18
Сергеев
18
Сергеев
33
Клаудиньо
31
Мантуан
8
Вендел
8
Вендел
31
Мантуан
77
Бакаев
10
Малком
10
Малком
77
Бакаев
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
Остались в запасе
Факел
Зенит
8
Андрей Мендель
ОП
35
Вячеслав Доровских
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
8
Андрей Мендель
ОП
35
Вячеслав Доровских
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Факел - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Факел
Зенит
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Кубок России. «Динамо» обыграло дома «Факел» (2:1)
Вчера, 21:28
3
Семак прокомментировал предстоящий матч «Зенита» против ЦСКА
Вчера, 19:26
3
«Динамо» – «Факел»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 18:20
Раскрыты комментаторы на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи тура
Вчера, 18:17
1
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Кубок России. «Динамо» обыграло дома «Факел» (2:1)
Вчера, 21:28
3
«Динамо» – «Факел»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Это уже просто неприлично»: судейство в отношении клуба РПЛ назвали позорным
25 ноября
12
Кокшаров перенес операцию в Германии после перелома и может вернуться в «Краснодар»
25 ноября
6
Семак прокомментировал предстоящий матч «Зенита» против ЦСКА
Вчера, 19:26
3
Раскрыты комментаторы на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи тура
Вчера, 18:17
1
Круговой основательно «прожарил» «Зенит» перед матчем
Вчера, 18:13
17
«Зенит» продлил контракт с воспитанником, забивавшим за главную команду
Вчера, 17:49
«Зенит» высмеял ЦСКА в новой эпиграмме
Вчера, 17:28
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+