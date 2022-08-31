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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Факел
Зенит - Факел: обзор матча 31 августа 2022
Зенит
31.08.2022, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Факел
23'
М. Кассьерра
33'
М. Кассьерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Факел
Замена
Вендел
️️️️
Д. Кузяев
78'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
72'
69'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
И. Квеквескири
Замена
Малком
️️️️
Г. Мантуан
67'
Замена
А. Мостовой
️️️️
З. Бакаев
67'
Желтая карточка
З. Бакаев
62'
62'
Замена
В. Черов
️️️️
Р. Магаль
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Д. Сантос
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
Д. Сантос
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
З. Бакаев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
97
Иван
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
3-2-2-1
97
Иван
3
Дуглас Сантос
28
Алип
78
Чистяков
3
Круговой
11
Сутормин
77
Бакаев
21
Ерохин
9
Кассьерра
3-3-2-2
93
Городовой
92
Брызгалов
25
Смирнов
4
Дашаев
28
Магаль
33
Квеквескири
71
Мастерной
78
Черняков
8
Шаваев
21
Максимов
10
Гонгадзе
Кузяев
8
Вендел
8
Вендел
Кузяев
3
Дуглас Сантос
14
Кузяев
14
Кузяев
3
Дуглас Сантос
77
Бакаев
77
Мостовой
77
Мостовой
77
Бакаев
31
Мантуан
10
Малком
10
Малком
31
Мантуан
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
28
Магаль
2
Черов
2
Черов
28
Магаль
33
Квеквескири
34
Дмитриев
34
Дмитриев
33
Квеквескири
Остались в запасе
Зенит
Факел
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
Главный тренер
Сергей Семак
71
Илья Свинов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Зенит - Факел
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Хамид Талаев
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Газпром Арена
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