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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Факел
Зенит - Факел: обзор матча 03 июня 2023
Зенит
03.06.2023, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Факел
82'
А. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Факел
Замена
В. Саусь
️️️️
Г. Мантуан
90'
+1
84'
Замена
М. Максимов
️️️️
В. Якимов
ГОЛ! 1:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Г. Мантуан
82'
Замена
А. Барановский
️️️️
И. Сергеев
82'
75'
Замена
А. Мендель
️️️️
И. Квеквескири
74'
Замена
Р. Рабеи
️️️️
Р. Акбашев
60'
Замена
В. Черов
️️️️
М. Браими
60'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Х. Аппаев
Замена
А. Адамов
️️️️
В. Караваев
57'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Мостовой
57'
54'
Желтая карточка
И. Калинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
45
Илья Москаленчик
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
18
Данила Козлов
АП
17
Владислав Саусь
АП
96
Алексей Барановский
АП
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
3-3-1-2-1
78
Васютин
31
Мантуан
78
Чистяков
28
Алип
3
Круговой
5
Барриос
15
Караваев
14
Кузяев
77
Мостовой
21
Ерохин
33
Сергеев
3-2-1-2-2
71
Свинов
85
Морозов
47
Божин
13
Калинин
23
Якимов
33
Квеквескири
99
Акбашев
10
Альшин
11
Браими
14
Аппаев
20
Марков
31
Мантуан
17
Саусь
17
Саусь
31
Мантуан
33
Сергеев
96
Барановский
96
Барановский
33
Сергеев
15
Караваев
95
Адамов
95
Адамов
15
Караваев
77
Мостовой
11
Сутормин
11
Сутормин
77
Мостовой
33
Квеквескири
8
Мендель
8
Мендель
33
Квеквескири
11
Браими
2
Черов
2
Черов
11
Браими
99
Акбашев
22
Рабеи
22
Рабеи
99
Акбашев
14
Аппаев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
14
Аппаев
23
Якимов
21
Максимов
21
Максимов
23
Якимов
Остались в запасе
Зенит
Факел
77
Зелимхан Бакаев
АП
18
Данила Козлов
АП
95
Георгий Королев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Дмитрий Васильев
ОП
45
Илья Москаленчик
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
77
Зелимхан Бакаев
АП
18
Данила Козлов
АП
95
Георгий Королев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Дмитрий Васильев
ОП
45
Илья Москаленчик
ЦП
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Зенит - Факел
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Рутам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Максим Ковалев
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Страна
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