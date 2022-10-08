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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Зенит
Факел - Зенит: обзор матча 08 октября 2022
Факел
08.10.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
12'
Г. Гонгадзе
28'
Малком
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Зенит
86'
Замена
З. Бакаев
️️️️
В. Караваев
86'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Вендел
79'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Кассьерра
79'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Клаудиньо
Замена
М. Максимов
️️️️
И. Квеквескири
77'
Замена
Р. Магаль
️️️️
Р. Акбашев
69'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
Г. Гонгадзе
62'
Замена
В. Мастерной
️️️️
Е. Шляков
46'
Желтая карточка
К. Суслов
37'
28'
ГОЛ! 1:1!
Малком
Пас отдал
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:0!
Г. Гонгадзе
Пас отдал
Р. Акбашев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Андрей Мендель
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
3-3-1-1-2
71
Свинов
85
Морозов
47
Божин
91
Суслов
13
Калинин
33
Квеквескири
55
Шляков
99
Акбашев
8
Мендель
14
Аппаев
10
Гонгадзе
4-1-2-2-1
41
Кержаков
15
Караваев
6
Ловрен
5
Родригао
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
99
Акбашев
28
Магаль
28
Магаль
99
Акбашев
55
Шляков
71
Мастерной
71
Мастерной
55
Шляков
10
Гонгадзе
34
Дмитриев
34
Дмитриев
10
Гонгадзе
33
Квеквескири
21
Максимов
21
Максимов
33
Квеквескири
8
Вендел
31
Мантуан
31
Мантуан
8
Вендел
9
Кассьерра
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Кассьерра
15
Караваев
77
Бакаев
77
Бакаев
15
Караваев
33
Клаудиньо
77
Мостовой
77
Мостовой
33
Клаудиньо
Остались в запасе
Факел
Зенит
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Факел - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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