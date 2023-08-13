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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Факел
Зенит - Факел: обзор матча 13 августа 2023
Зенит
13.08.2023, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Факел
16'
И. Сергеев
90+8'
Г. Мантуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Факел
ГОЛ! 2:0!
Г. Мантуан
Пас отдал
А. Сутормин
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
И. Квеквескири
Желтая карточка
С. Эракович
90'
+6
Желтая карточка
Н. Алип
88'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Клаудиньо
88'
Замена
А. Сутормин
️️️️
И. Сергеев
88'
87'
Желтая карточка
Х. Аппаев
Замена
Н. Алип
️️️️
М. Фернандес
78'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
М. Кассьерра
78'
73'
Замена
К. Суслов
️️️️
И. Альшин
72'
Замена
А. Долгов
️️️️
Н. Моцпан
Замена
А. Ерохин
️️️️
Вендел
68'
64'
Замена
Р. Магаль
️️️️
В. Мастерной
62'
Желтая карточка
С. Божин
Желтая карточка
В. Караваев
62'
46'
Замена
М. Максимов
️️️️
Е. Марков
Желтая карточка
Д. Сантос
38'
38'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
В. Якимов
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
Пас отдал
М. Кассьерра
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
31
Александр Беленов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
3-3-1-1-2
41
Кержаков
15
Караваев
16
Эракович
30
Ренан
3
Дуглас Сантос
18
Васильев
6
Фернандес
8
Вендел
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
33
Сергеев
4-3-2-1
88
Гудиев
71
Мастерной
2
Черов
47
Божин
30
Кудряшов
8
Мендель
23
Якимов
33
Квеквескири
10
Альшин
7
Моцпан
20
Марков
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
6
Фернандес
28
Алип
28
Алип
6
Фернандес
33
Сергеев
11
Сутормин
11
Сутормин
33
Сергеев
33
Клаудиньо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
33
Клаудиньо
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
10
Альшин
91
Суслов
91
Суслов
10
Альшин
71
Мастерной
28
Магаль
28
Магаль
71
Мастерной
20
Марков
21
Максимов
21
Максимов
20
Марков
23
Якимов
14
Аппаев
14
Аппаев
23
Якимов
7
Моцпан
11
Долгов
11
Долгов
7
Моцпан
Остались в запасе
Зенит
Факел
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
35
Вячеслав Доровских
ВР
31
Александр Беленов
ВР
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
31
Александр Беленов
ВР
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Зенит - Факел
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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