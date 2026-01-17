Введите ваш ник на сайте
«Сельта» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.45

17 января 2026 8:35
Сельта - Райо Вальекано
18 янв. 2026, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Сельты» с форой (0)
Сделать ставку

18 января в рамках 20 тура Ла Лиги «Сельта» примет «Райо Вальекано». Обе команды проводят сезон достаточно уверенно и располагаются в верхней половине таблицы, однако текущая форма хозяев выглядит более стабильной. «Сельта» набрала хороший ход и постепенно приближается к зоне еврокубков, тогда как «Райо Вальекано» продолжает чередовать удачные матчи с провалами в обороне. Встреча обещает быть тактически насыщенной, с акцентом на контроль мяча и позиционную борьбу.

«Сельта»

Команда идет на 7 месте, набрав 29 очков после 19 туров. «Сельта» не проигрывает в пяти матчах подряд, демонстрируя сбалансированную игру. За этот отрезок команда забила 9 голов и пропустила всего 3, что говорит о заметном прогрессе в обороне. Особенно уверенно клуб выглядит дома, где регулярно навязывает соперникам свой темп. В атаке ключевую роль продолжает играть Борха Иглесиас, а средняя результативность в последних турах составляет 1.80 гола за матч.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» располагается на 11 позиции с 22 очками. Команда способна навязать борьбу любому сопернику, однако проблемы в защите остаются системными. В последних пяти матчах «Райо» пропустил 9 мячей, в среднем – 1.80 за игру. При этом атака выглядит нестабильно, хотя команда забивает почти в каждом туре. На выезде «Райо Вальекано» часто допускает позиционные ошибки, что может стать решающим фактором в игре против хорошо организованной «Сельты».

Факты о командах

«Сельта»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Средняя результативность – 1.80 гола за матч

«Райо Вальекано»

  • Пропускает в 5 последних матчах подряд
  • В среднем 1.80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч
  • Забивал в 3 последних очных встречах с «Сельтой»

Личные встречи
21% (4)
32% (6)
47% (9)
23
Забитых мячей
26
1.21
В среднем за матч
1.37
6:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1 : 1
21.09.2025
Сельта
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
1 : 2
18.05.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
2 : 1
10.01.2025
Сельта
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
0 : 0
31.03.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
0 : 0
11.12.2023
Сельта
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3 : 0
11.03.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
0 : 0
10.11.2022
Сельта
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 0
05.02.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
0 : 0
01.11.2021
Сельта
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 2
18.05.2019
Райо Вальекано
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
4 : 2
11.01.2019
Сельта
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
24.01.2016
Сельта
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 0
29.08.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
6 : 1
11.04.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
1 : 0
23.11.2014
Сельта
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
3 : 0
05.04.2014
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0 : 2
10.11.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
0 : 2
07.04.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 2
10.11.2012
Сельта
Показать все

Прогноз на матч «Сельта» – «Райо Вальекано»

Текущая форма и статистика указывают на преимущество «Сельты», особенно с учетом домашнего поля и надежной обороны. «Райо Вальекано» способен создать моменты и отличиться, однако нестабильная защита гостей может не выдержать давления. Оптимальным выглядит вариант с осторожным преимуществом хозяев и умеренной результативностью матча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сельты» с форой (0) – коэффициент 1.45
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.45
Победа «Сельты» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Райо Вальекано Сельта
Рекомендуем
