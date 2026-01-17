18 января в рамках 20 тура Ла Лиги «Сельта» примет «Райо Вальекано». Обе команды проводят сезон достаточно уверенно и располагаются в верхней половине таблицы, однако текущая форма хозяев выглядит более стабильной. «Сельта» набрала хороший ход и постепенно приближается к зоне еврокубков, тогда как «Райо Вальекано» продолжает чередовать удачные матчи с провалами в обороне. Встреча обещает быть тактически насыщенной, с акцентом на контроль мяча и позиционную борьбу.

«Сельта»

Команда идет на 7 месте, набрав 29 очков после 19 туров. «Сельта» не проигрывает в пяти матчах подряд, демонстрируя сбалансированную игру. За этот отрезок команда забила 9 голов и пропустила всего 3, что говорит о заметном прогрессе в обороне. Особенно уверенно клуб выглядит дома, где регулярно навязывает соперникам свой темп. В атаке ключевую роль продолжает играть Борха Иглесиас, а средняя результативность в последних турах составляет 1.80 гола за матч.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» располагается на 11 позиции с 22 очками. Команда способна навязать борьбу любому сопернику, однако проблемы в защите остаются системными. В последних пяти матчах «Райо» пропустил 9 мячей, в среднем – 1.80 за игру. При этом атака выглядит нестабильно, хотя команда забивает почти в каждом туре. На выезде «Райо Вальекано» часто допускает позиционные ошибки, что может стать решающим фактором в игре против хорошо организованной «Сельты».

Факты о командах

«Сельта»

Не проигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Средняя результативность – 1.80 гола за матч

«Райо Вальекано»

Пропускает в 5 последних матчах подряд

В среднем 1.80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.20 гола за матч

Забивал в 3 последних очных встречах с «Сельтой»

Прогноз на матч «Сельта» – «Райо Вальекано»

Текущая форма и статистика указывают на преимущество «Сельты», особенно с учетом домашнего поля и надежной обороны. «Райо Вальекано» способен создать моменты и отличиться, однако нестабильная защита гостей может не выдержать давления. Оптимальным выглядит вариант с осторожным преимуществом хозяев и умеренной результативностью матча.

Рекомендованные ставки