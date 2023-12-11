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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Сельта
Райо Вальекано - Сельта: обзор матча 11 декабря 2023
Райо Вальекано
11.12.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Сельта
88'
Замена
К. Дотор
️️️️
Ф. Бельтран
Замена
Бебе
️️️️
И. Палазон
85'
Желтая карточка
П. Сисс
83'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
И. Баллиу
82'
Желтая карточка
У. Лопес
73'
72'
Замена
Я. Аспас
️️️️
А. Дувикас
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. де Томас
71'
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Валентин
71'
Желтая карточка
О. Валентин
68'
65'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
О. Мингеса
65'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Ж. Бамба
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
О. Трехо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
(К)
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
29
Чаваррия
24
Лежен
2
Мумин
20
Баллиу
8
Лопес
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
9
де Томас
3-3-1-1-2
13
Гуаита
15
Старфельт
14
Нуньес
30
Мингеса
20
Васкес
13
Тапиа
23
Санчес
17
де ла Торре
19
Бамба
22
Ларсен
9
Дувикас
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
20
Баллиу
14
Посо
14
Посо
20
Баллиу
7
Палазон
12
Бебе
12
Бебе
7
Палазон
8
Трехо
19
де Фрутос
19
де Фрутос
8
Трехо
9
де Томас
9
Фалькао
9
Фалькао
9
де Томас
30
Мингеса
8
Бельтран
8
Бельтран
30
Мингеса
Бельтран
8
Дотор
8
Дотор
Бельтран
9
Дувикас
10
Аспас
10
Аспас
9
Дувикас
19
Бамба
10
Серви
10
Серви
19
Бамба
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сельта
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Райо Вальекано - Сельта
3
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
4
Офсайды
3
0
Количество передач
306
169
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.11
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гарсия Вердура
Стадион:
Вальекас
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