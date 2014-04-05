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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Сельта
Райо Вальекано - Сельта: обзор матча 05 апреля 2014
Райо Вальекано
05.04.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 32 тур
3 : 0
Завершен
Сельта
26'
Р. Рочина
50'
А. Буэно
60'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Сельта
90'
+2
Желтая карточка
Нолито
Замена
Х. Виера
️️️️
А. Буэно
76'
Желтая карточка
Х. Ларривей
73'
69'
Замена
С. Мина
️️️️
Шарлес
Красная карточка
Р. Рац
64'
63'
Замена
М. Бермехо
️️️️
А. Фернандес
ГОЛ! 3:0!
А. Буэно
Пас отдал
Р. Трасоррас
60'
Замена
Р. Баэна
️️️️
Р. Рочина
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Буэно
50'
48'
Замена
А. Лопес
️️️️
Ф. Орельяна
Желтая карточка
А. Гальвез
40'
ГОЛ! 1:0!
Р. Рочина
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
4-2-2-2
23
Рубен
15
Рац
83
Зе Каштру
6
Гальвез
23
Арбилья
8
Ньигес
10
Трасоррас
16
Рочина
44
Фальке
11
Ларривей
19
Буэно
4-3-1-2
13
Родригес
22
Мальо
12
Лопес
3
Фонтас
17
Кастро
12
Рафинья
17
Фернандес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
3
Нолито
19
Шарлес
16
Рочина
22
Мартинес
22
Мартинес
16
Рочина
16
Рочина
15
Баэна
15
Баэна
16
Рочина
19
Буэно
10
Виера
10
Виера
19
Буэно
14
Орельяна
14
Лопес
14
Лопес
14
Орельяна
19
Шарлес
77
Мина
77
Мина
19
Шарлес
17
Фернандес
9
Бермехо
9
Бермехо
17
Фернандес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сельта
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Райо Вальекано - Сельта
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Вальекас
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