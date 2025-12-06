Введите ваш ник на сайте
«Брайтон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.55

06 декабря 2025 9:00
Брайтон - Вест Хэм
07 дек. 2025, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Брайтона»
Сделать ставку

7 декабря на «Фолмер AMEX Стэдиум» «Брайтон» примет «Вест Хэм» в матче 15 тура английской Премьер-лиги. Хозяева уверенно держатся в верхней части таблицы, продолжают стабильно брать очки дома и выглядят ярко впереди. «Вест Хэм» же оказался в зоне вылета и никак не может набрать ход, регулярно допуская ошибки в обороне. Лондонцы остаются опасными в атаке, но нестабильность результатов и слабая игра на выезде – ключевые проблемы команды перед визитом на юг Англии.

«Брайтон»

После 14 туров «Брайтон» идeт на 7-м месте с 22 очками и остаeтся в борьбе за еврокубки. В прошлом туре команда уступила «Астон Вилле» 3:4, но снова показала высокий уровень атаки. Лучший бомбардир – Диего Гомес с 7 голами в 16 встречах.
«Брайтон» неизменно забивает в последних трeх матчах АПЛ и за пять игр оформил 10 голов при 5 пропущенных. Дома коллектив играет уверенно – 12 побед или ничьих в 13 последних встреч на своем поле.

«Вест Хэм»

После ничьей на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Вест Хэм» остается на 18-м месте, имея 12 очков. Команда не выигрывает три матча подряд и регулярно пропускает – 11 игр с пропущенными мячами подряд. Забивает лондонский клуб достаточно – 9 голов за последние 5 матчей, но и оборона не справляется – 8 пропущенных за тот же период. Лучший бомбардир – Лукас Пакета (4 гола). На выезде «молотобойцы» не могут победить уже в пяти матчах АПЛ.

Факты о командах

«Брайтон»

  • Не проигрывает в 12 из 13 последних матчей дома
  • Забивает в 3 последних матчах
  • 2.00 забитых в среднем за последние 5 игр
  • 1.00 пропущенного в среднем за последние 5 игр
  • Забивает в 15 из 17 последних матчей против «Вест Хэма»

«Вест Хэм»

  • Не выигрывает в 5 последних гостевых играх АПЛ
  • 1.80 забитых в среднем за последние 5 игр
  • 1.60 пропущенных в среднем за последние 5 игр
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 11 последних матчах подряд

Личные встречи
37% (7)
47% (9)
16% (3)
32
Забитых мячей
26
1.68
В среднем за матч
1.37
4:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Брайтон
1 : 1
07.12.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
3 : 2
26.04.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.12.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
0 : 0
02.01.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
1 : 3
26.08.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон
4 : 0
04.03.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
0 : 2
21.08.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Брайтон
3 : 1
22.05.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1 : 1
01.12.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон
1 : 1
15.05.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.12.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
3 : 3
01.02.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Брайтон
1 : 1
17.08.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
2 : 2
02.01.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон
1 : 0
05.10.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон
3 : 1
03.02.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
0 : 3
20.10.2017
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Вест Хэм
6 : 0
14.04.2012
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брайтон
0 : 1
24.10.2011
Вест Хэм
Показать все

Прогноз на матч «Брайтон» – «Вест Хэм»

Обе команды умеют создавать моменты и забивают регулярно. «Брайтон» показывает яркий атакующий футбол и чувствует себя уверенно на домашнем стадионе. «Вест Хэм» также не испытывает проблем с созданием голевых шансов, но оборона команды остаeтся слабым звеном. В текущей форме логично ожидать результативный матч с преимуществом хозяев: «Брайтон» стабилен, играет лучше в позиционной атаке и значительно реже допускает ошибки в обороне. С учeтом статистики очных встреч и формы атаки хозяев, наиболее безопасным выбором выглядит ставка на их победу с оборотной защитой прогноза через голы обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Брайтона» – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

1.55
Победа «Брайтона»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига
Рекомендуем
  • Читайте нас: 