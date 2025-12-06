7 декабря на «Фолмер AMEX Стэдиум» «Брайтон» примет «Вест Хэм» в матче 15 тура английской Премьер-лиги. Хозяева уверенно держатся в верхней части таблицы, продолжают стабильно брать очки дома и выглядят ярко впереди. «Вест Хэм» же оказался в зоне вылета и никак не может набрать ход, регулярно допуская ошибки в обороне. Лондонцы остаются опасными в атаке, но нестабильность результатов и слабая игра на выезде – ключевые проблемы команды перед визитом на юг Англии.

«Брайтон»

После 14 туров «Брайтон» идeт на 7-м месте с 22 очками и остаeтся в борьбе за еврокубки. В прошлом туре команда уступила «Астон Вилле» 3:4, но снова показала высокий уровень атаки. Лучший бомбардир – Диего Гомес с 7 голами в 16 встречах.

«Брайтон» неизменно забивает в последних трeх матчах АПЛ и за пять игр оформил 10 голов при 5 пропущенных. Дома коллектив играет уверенно – 12 побед или ничьих в 13 последних встреч на своем поле.

«Вест Хэм»

После ничьей на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Вест Хэм» остается на 18-м месте, имея 12 очков. Команда не выигрывает три матча подряд и регулярно пропускает – 11 игр с пропущенными мячами подряд. Забивает лондонский клуб достаточно – 9 голов за последние 5 матчей, но и оборона не справляется – 8 пропущенных за тот же период. Лучший бомбардир – Лукас Пакета (4 гола). На выезде «молотобойцы» не могут победить уже в пяти матчах АПЛ.

Факты о командах

«Брайтон»

Не проигрывает в 12 из 13 последних матчей дома

Забивает в 3 последних матчах

2.00 забитых в среднем за последние 5 игр

1.00 пропущенного в среднем за последние 5 игр

Забивает в 15 из 17 последних матчей против «Вест Хэма»

«Вест Хэм»

Не выигрывает в 5 последних гостевых играх АПЛ

1.80 забитых в среднем за последние 5 игр

1.60 пропущенных в среднем за последние 5 игр

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 11 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Брайтон» – «Вест Хэм»

Обе команды умеют создавать моменты и забивают регулярно. «Брайтон» показывает яркий атакующий футбол и чувствует себя уверенно на домашнем стадионе. «Вест Хэм» также не испытывает проблем с созданием голевых шансов, но оборона команды остаeтся слабым звеном. В текущей форме логично ожидать результативный матч с преимуществом хозяев: «Брайтон» стабилен, играет лучше в позиционной атаке и значительно реже допускает ошибки в обороне. С учeтом статистики очных встреч и формы атаки хозяев, наиболее безопасным выбором выглядит ставка на их победу с оборотной защитой прогноза через голы обеих команд.

Рекомендованные ставки: