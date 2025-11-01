На «Этихаде» состоится интересное противостояние: действующий чемпион Англии принимает команду-сюрприз текущего сезона. «Манчестер Сити» после неожиданного поражения от «Астон Виллы» стремится вернуть уверенность, а «Борнмут» подходит к игре на серии из восьми матчей без поражений.
«Манчестер Сити»
Команда идeт на пятом месте с 16 очками и показывает стабильную игру, но не идеальную реализацию моментов. В последних пяти матчах «Сити» забил 8 и пропустил всего 2 гола. Эрлинг Холанд продолжает доминировать в атаке – 18 мячей в 16 матчах во всех турнирах. Даже при поражении в Бирмингеме подопечные уверенно контролировали мяч и создавали моменты, но не хватало точности в завершающей стадии. На своeм поле «Сити» традиционно играет мощно: много давления, широкий фланговый футбол и ранние голы. От фаворита ждут агрессивного старта и попытки забить как можно раньше, чтобы снять напряжение после осечки в прошлом туре.
«Борнмут»
Гости удивляют всей лигу: в их активе уже 18 очков и второе место после девяти туров. Команда демонстрирует отличную физическую готовность и уверенность в атаке. Энтойн Семеньо забил 6 голов и стал ключевым элементом системы, которая строится на быстрой смене флангов и прессинге. «Борнмут» забивает в четырeх турах подряд и в последних пяти матчах отличился 10 раз. При этом в обороне есть огрехи – 6 пропущенных голов, что особенно опасно в игре против атакующей машины Гвардиолы. Команда редко играет на удержание счeта и не боится раскрыться, что делает матчи с еe участием зрелищными.
Факты о командах
«Манчестер Сити»
- 5-е место, 16 очков
- В 10 из 12 последних матчей не проигрывает
- Пропускает в среднем 0.4 гола за игру
- Забивает в 11 из 13 последних матчей
«Борнмут»
- 2-е место, 18 очков
- Не проигрывает 8 матчей подряд
- В последних 5 матчах: 10 забито, 6 пропущено
- Средняя результативность – 2 гола за игру
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Борнмут»
Даже с учeтом отличной формы гостей разница в классе между командами очевидна. «Сити» редко допускает осечки дома и обязан воспользоваться ошибками обороны «Борнмута». Гости наверняка постараются действовать смело, что лишь увеличит количество моментов у ворот Семеньо и компании. Можно ожидать результативную игру с преимуществом хозяев и минимум двумя забитыми мячами от «Сити».
Рекомендованные ставки
- Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 голов – коэффициент 1.92