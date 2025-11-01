На «Этихаде» состоится интересное противостояние: действующий чемпион Англии принимает команду-сюрприз текущего сезона. «Манчестер Сити» после неожиданного поражения от «Астон Виллы» стремится вернуть уверенность, а «Борнмут» подходит к игре на серии из восьми матчей без поражений.

«Манчестер Сити»

Команда идeт на пятом месте с 16 очками и показывает стабильную игру, но не идеальную реализацию моментов. В последних пяти матчах «Сити» забил 8 и пропустил всего 2 гола. Эрлинг Холанд продолжает доминировать в атаке – 18 мячей в 16 матчах во всех турнирах. Даже при поражении в Бирмингеме подопечные уверенно контролировали мяч и создавали моменты, но не хватало точности в завершающей стадии. На своeм поле «Сити» традиционно играет мощно: много давления, широкий фланговый футбол и ранние голы. От фаворита ждут агрессивного старта и попытки забить как можно раньше, чтобы снять напряжение после осечки в прошлом туре.

«Борнмут»

Гости удивляют всей лигу: в их активе уже 18 очков и второе место после девяти туров. Команда демонстрирует отличную физическую готовность и уверенность в атаке. Энтойн Семеньо забил 6 голов и стал ключевым элементом системы, которая строится на быстрой смене флангов и прессинге. «Борнмут» забивает в четырeх турах подряд и в последних пяти матчах отличился 10 раз. При этом в обороне есть огрехи – 6 пропущенных голов, что особенно опасно в игре против атакующей машины Гвардиолы. Команда редко играет на удержание счeта и не боится раскрыться, что делает матчи с еe участием зрелищными.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

5-е место, 16 очков

В 10 из 12 последних матчей не проигрывает

Пропускает в среднем 0.4 гола за игру

Забивает в 11 из 13 последних матчей

«Борнмут»

2-е место, 18 очков

Не проигрывает 8 матчей подряд

В последних 5 матчах: 10 забито, 6 пропущено

Средняя результативность – 2 гола за игру

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Борнмут»

Даже с учeтом отличной формы гостей разница в классе между командами очевидна. «Сити» редко допускает осечки дома и обязан воспользоваться ошибками обороны «Борнмута». Гости наверняка постараются действовать смело, что лишь увеличит количество моментов у ворот Семеньо и компании. Можно ожидать результативную игру с преимуществом хозяев и минимум двумя забитыми мячами от «Сити».

