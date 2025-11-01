Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Сити» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.75

01 ноября 2025 10:56
Манчестер Сити - Борнмут
02 нояб. 2025, воскресенье 19:30 | Англия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

На «Этихаде» состоится интересное противостояние: действующий чемпион Англии принимает команду-сюрприз текущего сезона. «Манчестер Сити» после неожиданного поражения от «Астон Виллы» стремится вернуть уверенность, а «Борнмут» подходит к игре на серии из восьми матчей без поражений.

«Манчестер Сити»

Команда идeт на пятом месте с 16 очками и показывает стабильную игру, но не идеальную реализацию моментов. В последних пяти матчах «Сити» забил 8 и пропустил всего 2 гола. Эрлинг Холанд продолжает доминировать в атаке – 18 мячей в 16 матчах во всех турнирах. Даже при поражении в Бирмингеме подопечные уверенно контролировали мяч и создавали моменты, но не хватало точности в завершающей стадии. На своeм поле «Сити» традиционно играет мощно: много давления, широкий фланговый футбол и ранние голы. От фаворита ждут агрессивного старта и попытки забить как можно раньше, чтобы снять напряжение после осечки в прошлом туре.

«Борнмут»

Гости удивляют всей лигу: в их активе уже 18 очков и второе место после девяти туров. Команда демонстрирует отличную физическую готовность и уверенность в атаке. Энтойн Семеньо забил 6 голов и стал ключевым элементом системы, которая строится на быстрой смене флангов и прессинге. «Борнмут» забивает в четырeх турах подряд и в последних пяти матчах отличился 10 раз. При этом в обороне есть огрехи – 6 пропущенных голов, что особенно опасно в игре против атакующей машины Гвардиолы. Команда редко играет на удержание счeта и не боится раскрыться, что делает матчи с еe участием зрелищными.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

  • 5-е место, 16 очков
  • В 10 из 12 последних матчей не проигрывает
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за игру
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей

«Борнмут»

  • 2-е место, 18 очков
  • Не проигрывает 8 матчей подряд
  • В последних 5 матчах: 10 забито, 6 пропущено
  • Средняя результативность – 2 гола за игру

Личные встречи
94% (17)
0% (0)
6% (1)
53
Забитых мячей
12
2.94
В среднем за матч
0.67
6:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  6:1
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Сити
3 : 1
20.05.2025
Борнмут
Англия. Кубок, 1/4 финала
Борнмут
1 : 2
30.03.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Борнмут
2 : 1
02.11.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Борнмут
0 : 1
24.02.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
6 : 1
04.11.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
1 : 4
25.02.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
4 : 0
13.08.2022
Борнмут
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Сити
2 : 1
24.09.2020
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
2 : 1
15.07.2020
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Борнмут
1 : 3
25.08.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Борнмут
0 : 1
02.03.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3 : 1
01.12.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
4 : 0
23.12.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Борнмут
1 : 2
26.08.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
0 : 2
13.02.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
4 : 0
17.09.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Борнмут
0 : 4
02.04.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
5 : 1
17.10.2015
Борнмут
Показать все

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Борнмут»

Даже с учeтом отличной формы гостей разница в классе между командами очевидна. «Сити» редко допускает осечки дома и обязан воспользоваться ошибками обороны «Борнмута». Гости наверняка постараются действовать смело, что лишь увеличит количество моментов у ворот Семеньо и компании. Можно ожидать результативную игру с преимуществом хозяев и минимум двумя забитыми мячами от «Сити».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.75
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити
18+
  • Читайте нас: 