«Фулхэм» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.90

31 октября 2025 9:05
Фулхэм - Вулверхэмптон
01 нояб. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 10 тур
1.90
Победа Фулхэма
1 ноября на «Крэйвен Коттэдж» в Лондоне состоится матч десятого тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном». Оба клуба находятся в зоне борьбы за выживание, а потому предстоящая встреча имеет особое значение для их турнирных перспектив.

«Фулхэм»

Команда проводит сложный отрезок сезона и после девяти туров идeт на 17-м месте с восемью очками. «Фулхэм» проиграл четыре последних матча в лиге и в каждом из них пропускал не менее двух голов. За этот период команда забила лишь четыре раза, что подчeркивает проблемы в атаке.На домашнем стадионе лондонцы традиционно действуют смелее, но и здесь результаты оставляют желать лучшего – поражения от «Арсенала» (0:1) и «Астон Виллы» (1:3) показали, что оборона не выдерживает давления топ-клубов. Тем не менее «Фулхэм» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своeм поле, что может стать положительным фактором перед игрой с последней командой таблицы.

«Вулверхэмптон»

«Волки» переживают глубокий кризис. После девяти туров у команды всего два очка и последнее место в таблице. Серия без побед в АПЛ длится уже 13 матчей, а оборона остаeтся самой слабой в чемпионате – 11 пропущенных мячей за пять последних игр.В атаке ситуация немного лучше: команда стабильно забивает, но не способна удерживать счeт. В предыдущем туре «Вулверхэмптон» уступил дома «Бернли» (2:3), хотя вeл по ходу встречи. На выезде «волки» играют сдержанно, но проблемы в позиционной защите приводят к частым потерям очков даже против соперников из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Фулхэм»

  • Проиграл 4 последних матча в АПЛ
  • В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (за 5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

«Вулверхэмптон»

  • Не выигрывает 13 матчей подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (за 5 игр)
  • Пропускает в 13 матчах подряд
  • Проигрывает в 3 последних играх

Личные встречи
19% (5)
31% (8)
50% (13)
30
Забитых мячей
42
1.15
В среднем за матч
1.62
5:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  4:4
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
25.02.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 4
23.11.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
09.03.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
3 : 2
27.11.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1 : 1
24.02.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
13.08.2022
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
0 : 1
09.04.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
04.10.2020
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
04.05.2019
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
1 : 1
26.12.2018
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Фулхэм
2 : 0
24.02.2018
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
03.11.2017
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Фулхэм
1 : 3
18.03.2017
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Вулверхэмптон
4 : 4
10.12.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вулверхэмптон
3 : 2
12.01.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Фулхэм
0 : 3
29.09.2015
Вулверхэмптон
Англия. Чемпион-Лига, 33 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.02.2015
Фулхэм
Англия. Кубок, 3 раунд
Вулверхэмптон
3 : 3
13.01.2015
Фулхэм
Англия. Кубок, 3 раунд
Фулхэм
0 : 0
03.01.2015
Вулверхэмптон
Англия. Чемпион-Лига, 3 тур
Фулхэм
0 : 1
20.08.2014
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
5 : 0
04.03.2012
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
21.08.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
23.04.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
2 : 1
11.09.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0 : 0
17.04.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
20.09.2009
Фулхэм
Показать все

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Вулверхэмптон»

Обе команды находятся в сложном положении и будут стремиться прежде всего не проиграть. «Фулхэм» имеет небольшое преимущество за счeт игры дома и более сбалансированной структуры, особенно в центре поля. «Вулверхэмптон» опасен на контратаках, но нестабилен при стандартах и в завершающей фазе.Игра ожидается напряжeнной, с обилием борьбы и минимумом пространства. С большой долей вероятности команды обменяются голами, но ключевую роль сыграет фактор домашнего поля. «Фулхэм» обязан использовать шанс прервать неудачную серию и добыть минимальную победу, опираясь на поддержку трибун и слабую оборону соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа Фулхэма – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.90
Победа Фулхэма
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Фулхэм
18+
  • Читайте нас: 