1 ноября на «Крэйвен Коттэдж» в Лондоне состоится матч десятого тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном». Оба клуба находятся в зоне борьбы за выживание, а потому предстоящая встреча имеет особое значение для их турнирных перспектив.

«Фулхэм»

Команда проводит сложный отрезок сезона и после девяти туров идeт на 17-м месте с восемью очками. «Фулхэм» проиграл четыре последних матча в лиге и в каждом из них пропускал не менее двух голов. За этот период команда забила лишь четыре раза, что подчeркивает проблемы в атаке.На домашнем стадионе лондонцы традиционно действуют смелее, но и здесь результаты оставляют желать лучшего – поражения от «Арсенала» (0:1) и «Астон Виллы» (1:3) показали, что оборона не выдерживает давления топ-клубов. Тем не менее «Фулхэм» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своeм поле, что может стать положительным фактором перед игрой с последней командой таблицы.

«Вулверхэмптон»

«Волки» переживают глубокий кризис. После девяти туров у команды всего два очка и последнее место в таблице. Серия без побед в АПЛ длится уже 13 матчей, а оборона остаeтся самой слабой в чемпионате – 11 пропущенных мячей за пять последних игр.В атаке ситуация немного лучше: команда стабильно забивает, но не способна удерживать счeт. В предыдущем туре «Вулверхэмптон» уступил дома «Бернли» (2:3), хотя вeл по ходу встречи. На выезде «волки» играют сдержанно, но проблемы в позиционной защите приводят к частым потерям очков даже против соперников из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Фулхэм»

Проиграл 4 последних матча в АПЛ

В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (за 5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

«Вулверхэмптон»

Не выигрывает 13 матчей подряд

В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (за 5 игр)

Пропускает в 13 матчах подряд

Проигрывает в 3 последних играх

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Вулверхэмптон»

Обе команды находятся в сложном положении и будут стремиться прежде всего не проиграть. «Фулхэм» имеет небольшое преимущество за счeт игры дома и более сбалансированной структуры, особенно в центре поля. «Вулверхэмптон» опасен на контратаках, но нестабилен при стандартах и в завершающей фазе.Игра ожидается напряжeнной, с обилием борьбы и минимумом пространства. С большой долей вероятности команды обменяются голами, но ключевую роль сыграет фактор домашнего поля. «Фулхэм» обязан использовать шанс прервать неудачную серию и добыть минимальную победу, опираясь на поддержку трибун и слабую оборону соперника.

Рекомендованные ставки