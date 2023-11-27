Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Вулверхэмптон
Фулхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 27 ноября 2023
Фулхэм
27.11.2023, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
7'
А. Ивоби
59'
Виллиан (П)
90+4'
Виллиан (П)
22'
М. Кунья
75'
Х. Хванг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Вулверхэмптон
Замена
С. Лукич
️️️️
Т. Кэрни
90'
+5
Замена
Т. Адарабиойо
️️️️
Виллиан
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Виллиан
90'
+4
Желтая карточка
К. Винисиус
88'
84'
Желтая карточка
М. Лемина
83'
Замена
Т. Дойл
️️️️
М. Кунья
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Хименес
76'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Перейра
76'
75'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Хванг
62'
Замена
С. Калайджич
️️️️
Ж. Беллегард
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Виллиан
59'
33'
Желтая карточка
Ж. Гомес
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Кунья
Пас отдал
Ж. Беллегард
Желтая карточка
Т. Рим
19'
19'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Р. Айт Нури
ГОЛ! 1:0!
А. Ивоби
Пас отдал
Э. Робинсон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-2-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
3
Рим
21
Кастань
6
Рид
10
Кэрни
10
Виллиан
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
3-3-2-2
1
Са
14
Буэно
24
Тоти
3
Килман
27
Семеду
99
Лемина
21
Айт Нури
27
Беллегард
35
Гомес
7
Хванг
10
Кунья
10
Виллиан
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
10
Виллиан
10
Кэрни
23
Лукич
23
Лукич
10
Кэрни
8
Перейра
10
Уилсон
10
Уилсон
8
Перейра
9
Хименес
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Хименес
21
Айт Нури
2
Доэрти
2
Доэрти
21
Айт Нури
10
Кунья
20
Дойл
20
Дойл
10
Кунья
27
Беллегард
11
Калайджич
11
Калайджич
27
Беллегард
Остались в запасе
Фулхэм
Вулверхэмптон
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Фулхэм - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Вулверхэмптон
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+