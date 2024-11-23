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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Вулверхэмптон
Фулхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 23 ноября 2024
Фулхэм
23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 4
Завершен
Вулверхэмптон
20'
А. Ивоби
31'
М. Кунья
53'
Ж. Гомес
87'
М. Кунья
90+5'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Вулверхэмптон
90'
+7
Замена
A. Pond
️️️️
Н. Семеду
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Г. Гедеш
Пас отдал
Й. Ларсен
90'
+2
Замена
Г. Гедеш
️️️️
М. Кунья
90'
+2
Замена
Х. Хванг
️️️️
Р. Гомеш
90'
+1
Замена
Т. Дойл
️️️️
Ж. Гомес
87'
ГОЛ! 1:3!
М. Кунья
Пас отдал
Ж. Гомес
87'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Ж. Беллегард
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Нелсон
71'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
71'
Замена
Т. Кастань
️️️️
К. Тете
71'
Желтая карточка
К. Тете
67'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
59'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Э. Смит-Роу
59'
Желтая карточка
А. Перейра
57'
53'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Гомес
Пас отдал
М. Кунья
Желтая карточка
К. Бейсси
45'
+4
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Кунья
Пас отдал
М. Лемина
ГОЛ! 1:0!
А. Ивоби
Пас отдал
К. Тете
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
(К)
ОП
7
Андре
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
74
Том Эдози
ЦФ
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
2
Андерсен
2
Тете
23
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
17
Нелсон
9
Хименес
8
Перейра
3-2-3-2
1
Са
27
Семеду
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
7
Андре
21
Гомеш
35
Гомес
27
Беллегард
10
Кунья
22
Ларсен
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
32
Смит-Роу
10
Уилсон
10
Уилсон
32
Смит-Роу
17
Нелсон
24
Траоре
24
Траоре
17
Нелсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
27
Семеду
15
15
27
Семеду
27
Беллегард
2
Доэрти
2
Доэрти
27
Беллегард
35
Гомес
20
Дойл
20
Дойл
35
Гомес
10
Кунья
11
Гедеш
11
Гедеш
10
Кунья
21
Гомеш
7
Хванг
7
Хванг
21
Гомеш
Остались в запасе
Фулхэм
Вулверхэмптон
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
25
Дэниэл Бентли
ВР
25
Люк Кандл
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
74
Том Эдози
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
25
Люк Кандл
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
74
Том Эдози
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Фулхэм - Вулверхэмптон
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
537
386
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.26
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Крэвен Коттедж
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