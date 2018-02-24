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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Вулверхэмптон
Фулхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 24 февраля 2018
Фулхэм
24.02.2018, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
38'
Р. Сессеньон
71'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вулверхэмптон
75'
Желтая карточка
В. Боли
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
С. Йохансен
71'
69'
Желтая карточка
Б. Дуглас
Желтая карточка
М. Таргетт
48'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сессеньон
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
3-2-4-1
13
Беттинелли
30
Сессеньон
3
Рим
26
Калас
23
Таргетт
2
Фредерикс
29
МакДональд
10
Йохансен
11
Айите
10
Кэрни
9
Митрович
3-2-1-3
26
Радди
29
Сайсс
30
Боли
6
Беннетт
30
Дуглас
15
Коди
21
Н'Диайе
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
9
Бонатини
Остались в запасе
Фулхэм
Вулверхэмптон
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
20
Диогу Жота
ЛВ
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
20
Диогу Жота
ЛВ
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Фулхэм - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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