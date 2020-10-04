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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Фулхэм
Вулверхэмптон - Фулхэм: обзор матча 04 октября 2020
Вулверхэмптон
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
56'
П. Нету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Фулхэм
Желтая карточка
Р. Невеш
90'
+2
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Нету
82'
81'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Б. Рид
79'
Желтая карточка
М. Ле Марша
Замена
К. Хувер
️️️️
Н. Семеду
79'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Д. Поденсе
71'
67'
Замена
А. Лукман
️️️️
И. Кавалейру
67'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Брайан
ГОЛ! 1:0!
П. Нету
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-3-1-3
1
Патрисиу
15
Коди
29
Сайсс
3
Килман
30
Боли
8
Невеш
27
Семеду
18
Дендокер
7
Нету
9
Хименес
11
Поденсе
3-2-2-1-2
23
Ареоля
3
Рим
23
Ле Марша
33
Робинсон
34
Эйна
23
Брайан
99
Ангисса
10
Кэрни
14
Рид
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
27
Семеду
25
Хувер
25
Хувер
27
Семеду
11
Поденсе
8
Моутинью
8
Моутинью
11
Поденсе
7
Нету
24
Траоре
24
Траоре
7
Нету
14
Рид
92
Кебану
92
Кебану
14
Рид
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
11
Лукман
8
Иван Кавалейру
23
Брайан
33
Камара
33
Камара
23
Брайан
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Фулхэм
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
Остались в запасе
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Вулверхэмптон - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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