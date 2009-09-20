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Вулверхэмптон - Фулхэм
Вулверхэмптон - Фулхэм: обзор матча 20 сентября 2009
Вулверхэмптон
20.09.2009, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
18'
К. Дойл
50'
Д. Эдвардс
66'
Д. Мерфи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Фулхэм
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Мерфи
ГОЛ! 2:0!
Д. Эдвардс
ГОЛ! 1:0!
К. Дойл
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
26
Мэттью Хилл
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
4-4-2
13
Хеннесси
6
Элокоби
28
Мансьенн
6
Берра
45
Халфорд
16
Джарвис
16
Эдвардс
7
Кастильо
20
Хенри
9
Дойл
38
Кеох
4-4-2
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
15
Кончески
16
Дафф
13
Мерфи
20
Этуху
2
Демпси
25
Замора
17
Джонсон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Фулхэм
1
Маркус Ханеманн
ВР
26
Мэттью Хилл
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
26
Мэттью Хилл
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Вулверхэмптон - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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