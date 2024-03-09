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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Фулхэм
Вулверхэмптон - Фулхэм: обзор матча 09 марта 2024
Вулверхэмптон
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
52'
Р. Айт Нури
67'
Т. Кэрни (АГ)
90+8'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Фулхэм
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
А. Ивоби
Пас отдал
А. Броя
80'
Замена
А. Броя
️️️️
Т. Кастань
Замена
М. Доэрти
️️️️
Н. Фрейзер
77'
72'
Желтая карточка
Ж. Палинья
70'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Уилсон
70'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
С. Лукич
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Т. Кэрни
67'
62'
Замена
Виллиан
️️️️
А. Перейра
61'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
Желтая карточка
С. Буэно
57'
ГОЛ! 1:0!
Р. Айт Нури
Пас отдал
Тоти
52'
51'
Желтая карточка
Х. Рид
Замена
Тоти
️️️️
П. Нету
45'
+1
Желтая карточка
Н. Семеду
45'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Ж. Беллегард
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Харрисон Рид
(К)
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
11
Леон Чивоме
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
24
Адама Траоре
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Са
21
Айт Нури
3
Килман
14
Буэно
27
Семеду
99
Лемина
35
Гомес
27
Беллегард
7
Нету
7
Сарабия
63
Фрейзер
4-2-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
4
Адарабиойо
33
Робинсон
6
Рид
23
Лукич
10
Уилсон
8
Перейра
17
Ивоби
9
Муньис
7
Нету
24
Тоти
24
Тоти
7
Нету
63
Фрейзер
2
Доэрти
2
Доэрти
63
Фрейзер
27
Беллегард
20
Дойл
20
Дойл
27
Беллегард
23
Лукич
36
Палинья
36
Палинья
23
Лукич
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
8
Перейра
10
Виллиан
10
Виллиан
8
Перейра
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
21
Кастань
27
Броя
27
Броя
21
Кастань
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Фулхэм
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
11
Леон Чивоме
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
11
Леон Чивоме
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Вулверхэмптон - Фулхэм
2
2
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
11
Офсайды
3
0
Количество передач
447
481
Сейвы
5
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.48
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Мулинекс
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