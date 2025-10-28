Введите ваш ник на сайте
«Тулуза» – «Ренн»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 2.00

28 октября 2025 10:31
Тулуза - Ренн
29 окт. 2025, среда 23:05 | Франция. Лига 1, 10 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Обе забьют
Сделать ставку

29 октября на стадионе «Стадиум де Тулуз» пройдет матч 10-го тура Лиги 1, где местная «Тулуза» примет «Ренн». Обе команды играют результативно, но находятся в разных эмоциональных состояниях: хозяева постепенно набирают форму, а гости не могут победить уже пять туров подряд.

«Тулуза»

После 9 туров команда располагается в середине таблицы и демонстрирует прогресс. В последних пяти матчах «Тулуза» забила 9 мячей и пропустила 5, что указывает на хорошую реализацию моментов и надeжность обороны. Победа над «Мецем» (4:0) и ничья с «Нантом» (2:2) подтверждают, что коллектив способен навязывать борьбу любому сопернику. Команда уверенно играет дома – лишь одно поражение в семи последних встречах.

«Ренн»

Команда идeт на 10-м месте с 11 очками, но находится в поиске стабильности. «Ренн» не может выиграть уже пять туров подряд, при этом забивает регулярно – 7 голов за последние пять матчей. Основная проблема гостей – слабая игра в обороне: команда пропускает в каждом из последних трeх матчей. При этом «Ренн» по-прежнему опасен в атаке, особенно при стандартах и контратаках, но допускает слишком много ошибок при выходе из-под прессинга.

Факты о командах

«Тулуза»

  • Победа в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено
  • Пропускает в 6 из 8 последних встреч
  • Надeжно играет дома – не проигрывает 5 матчей подряд

«Ренн»

  • Не побеждает 5 матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено
  • Пропускает в 3 последних играх
  • Забивает в каждом из последних трeх туров

Личные встречи
35% (12)
24% (8)
41% (14)
45
Забитых мячей
53
1.32
В среднем за матч
1.56
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
2 : 1
03.05.2025
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0 : 2
10.11.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1 : 2
13.04.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
0 : 0
17.12.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
3 : 1
12.02.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2 : 1
12.11.2022
Тулуза
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
0 : 2
29.02.2020
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3 : 2
27.10.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
2 : 2
05.05.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 1
30.09.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
2 : 1
29.04.2018
Тулуза
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
Ренн
4 : 2
10.01.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
3 : 2
26.08.2017
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
0 : 0
18.03.2017
Ренн
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
1 : 0
25.11.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 2
27.02.2016
Ренн
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Ренн
1 : 3
15.12.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 1
29.08.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
2 : 1
14.02.2015
Ренн
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
0 : 3
23.09.2014
Тулуза
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
2 : 3
15.03.2014
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 5
26.10.2013
Ренн
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
2 : 0
10.02.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
2 : 2
22.09.2012
Ренн
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
0 : 1
18.03.2012
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
1 : 0
30.10.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
1 : 2
20.02.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 1
03.10.2010
Тулуза
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
4 : 1
20.03.2010
Тулуза
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
3 : 2
08.11.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
0 : 0
31.01.2009
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
0 : 0
31.08.2008
Ренн
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
2 : 1
10.05.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
0 : 0
23.12.2007
Ренн
Показать все

Прогноз на матч «Тулуза» – «Ренн»

«Тулуза» выглядит предпочтительнее: команда в хорошем тонусе, активно использует ширину поля и часто находит моменты у ворот соперников. «Ренн» опасен впереди, но нестабилен в защите, особенно на выезде. Ожидается открытая игра с множеством атак, где обе команды создадут голевые моменты. Однако более организованная и домашняя «Тулуза» имеет чуть больше шансов на успех.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 2.00
  • Победа «Тулузы» – коэффициент 2.15

  • Читайте нас: 