29 октября на стадионе «Стадиум де Тулуз» пройдет матч 10-го тура Лиги 1, где местная «Тулуза» примет «Ренн». Обе команды играют результативно, но находятся в разных эмоциональных состояниях: хозяева постепенно набирают форму, а гости не могут победить уже пять туров подряд.

«Тулуза»

После 9 туров команда располагается в середине таблицы и демонстрирует прогресс. В последних пяти матчах «Тулуза» забила 9 мячей и пропустила 5, что указывает на хорошую реализацию моментов и надeжность обороны. Победа над «Мецем» (4:0) и ничья с «Нантом» (2:2) подтверждают, что коллектив способен навязывать борьбу любому сопернику. Команда уверенно играет дома – лишь одно поражение в семи последних встречах.

«Ренн»

Команда идeт на 10-м месте с 11 очками, но находится в поиске стабильности. «Ренн» не может выиграть уже пять туров подряд, при этом забивает регулярно – 7 голов за последние пять матчей. Основная проблема гостей – слабая игра в обороне: команда пропускает в каждом из последних трeх матчей. При этом «Ренн» по-прежнему опасен в атаке, особенно при стандартах и контратаках, но допускает слишком много ошибок при выходе из-под прессинга.

Факты о командах

«Тулуза»

Победа в 3 из 5 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

Надeжно играет дома – не проигрывает 5 матчей подряд

«Ренн»

Не побеждает 5 матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено

Пропускает в 3 последних играх

Забивает в каждом из последних трeх туров

Прогноз на матч «Тулуза» – «Ренн»

«Тулуза» выглядит предпочтительнее: команда в хорошем тонусе, активно использует ширину поля и часто находит моменты у ворот соперников. «Ренн» опасен впереди, но нестабилен в защите, особенно на выезде. Ожидается открытая игра с множеством атак, где обе команды создадут голевые моменты. Однако более организованная и домашняя «Тулуза» имеет чуть больше шансов на успех.

