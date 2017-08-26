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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ренн
Тулуза - Ренн: обзор матча 26 августа 2017
Тулуза
26.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 2
Завершен
Ренн
34'
Д. Дурмаз (П)
58'
И. Диоп
71'
Д. Дурмаз (П)
7'
Ф. Мубеле
65'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ренн
87'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Дурмаз
71'
70'
Вторая желтая
М. Амалфитано
65'
ГОЛ! 2:2!
И. Сарр
Пас отдал
Х. Траоре
ГОЛ! 2:1!
И. Диоп
Пас отдал
К. Жульен
58'
Желтая карточка
А. Делор
52'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
43'
41'
Желтая карточка
Б. Бурижо
Желтая карточка
Я. Каюзак
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дурмаз
34'
26'
Желтая карточка
Ф. Мубеле
25'
Желтая карточка
М. Амалфитано
Желтая карточка
И. Диоп
8'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мубеле
Пас отдал
Й. Наньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
7
Сомалья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ренн
23
Раис М'Боли
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Корентен Жан
ЦФ
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
4-1-4-1
40
Лафон
6
Жульен
6
Диоп
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
18
Каюзак
10
Градель
10
Дурмаз
11
Тойвонен
7
Сомалья
9
Делор
3-2-4-1
23
М'Боли
5
Бенсебаини
23
Наньон
17
Мешер
14
Траоре
27
Мауасса
31
Амалфитано
21
Андре
19
Мубеле
27
Бурижо
7
Сарр
Остались в запасе
Тулуза
Ренн
29
Алексис Бли
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Клеман Мишелен
ПЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
24
Людовик Бааль
ЛЗ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Клеман Мишелен
ПЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Тулуза - Ренн
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
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