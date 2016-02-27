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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ренн
Тулуза - Ренн: обзор матча 27 февраля 2016
Тулуза
27.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
78'
В. Бен-Йеддер
90'
У. Дембеле
90+2'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ренн
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
К. Гросицки
Пас отдал
У. Дембеле
90'
ГОЛ! 1:1!
У. Дембеле
82'
Замена
К. Гросицки
️️️️
Д. Сио
Замена
А. Регаттен
️️️️
В. Бен-Йеддер
80'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
О. Трехо
78'
Желтая карточка
Ж. Акпа-Акпро
76'
64'
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
Л. Бааль
Замена
З. Машаш
️️️️
Я. Бодигер
60'
Желтая карточка
Я. Бодигер
57'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Пешич
54'
45'
Замена
П. Нтеп
️️️️
П. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
3-1-2-1-3
40
Лафон
6
Диоп
25
Спайич
29
Мубандже
29
Бли
14
Бодигер
7
Сомалья
8
Трехо
8
Пешич
26
Акпа-Акпро
10
Бен-Йеддер
3-2-2-1-2
56
Костиль
3
Мендеш
22
Арман
29
Данзе
12
М'Бенге
24
Бааль
21
Андре
6
Фернандес
10
Дембеле
7
Энрике
13
Сио
10
Бен-Йеддер
17
Регаттен
17
Регаттен
10
Бен-Йеддер
14
Бодигер
29
Машаш
29
Машаш
14
Бодигер
8
Пешич
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
8
Пешич
13
Сио
11
Гросицки
11
Гросицки
13
Сио
24
Бааль
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
24
Бааль
7
Энрике
29
Нтеп
29
Нтеп
7
Энрике
Остались в запасе
Тулуза
Ренн
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
4
Сега Кулибали
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
Главный тренер
Роллан Курбис
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
Остались в запасе
4
Сега Кулибали
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Главный тренер
Роллан Курбис
Статистика матча Тулуза - Ренн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Стадион:
Муниципал
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