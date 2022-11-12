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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Тулуза
Ренн - Тулуза: обзор матча 12 ноября 2022
Ренн
12.11.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
25'
Б. Бурижо
58'
А. Калимуэндо
55'
Т. Даллинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Тулуза
Замена
Ж. Доку
️️️️
Л. Угочукву
80'
75'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Т. Даллинга
Замена
Ф. Тайт
️️️️
А. Калимуэндо
74'
Замена
Шека
️️️️
Л. Майер
74'
60'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Р. Ратао
ГОЛ! 2:1!
А. Калимуэндо
58'
55'
ГОЛ! 1:1!
Т. Даллинга
Пас отдал
Р. Николайсен
46'
Замена
Б. Дежегере
️️️️
З. Абухляль
36'
Замена
М. Диарра
️️️️
К. Кебен
ГОЛ! 1:0!
Б. Бурижо
Пас отдал
Л. Майер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
8
Шека
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
3
Трюффер
3
Ву
3
Теате
14
Траоре
18
Угочукву
14
Майер
27
Бурижо
11
Терье
15
Калимуэндо
9
Гуири
4-3-2-1
1
Дюпе
24
Руо
2
Николайсен
4
Кебен
4
Силла
8
Шаиби
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
7
Абухляль
9
Ратао
27
Даллинга
14
Майер
8
Шека
8
Шека
14
Майер
15
Калимуэндо
29
Тайт
29
Тайт
15
Калимуэндо
18
Угочукву
11
Доку
11
Доку
18
Угочукву
4
Кебен
24
Диарра
24
Диарра
4
Кебен
7
Абухляль
19
Дежегере
19
Дежегере
7
Абухляль
27
Даллинга
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
27
Даллинга
9
Ратао
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Ратао
Остались в запасе
Ренн
Тулуза
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Дезире Дуэ
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Дезире Дуэ
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ренн - Тулуза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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