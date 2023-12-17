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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ренн
Тулуза - Ренн: обзор матча 17 декабря 2023
Тулуза
17.12.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Ренн
Желтая карточка
М. Диарра
90'
+1
Замена
Я. Беграуи
️️️️
Г. Суасо
82'
78'
Замена
Г. Дуэ
️️️️
Л. Бляс
78'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
М. Терье
Замена
Н. Скитта
️️️️
С. Гелаберт
71'
Замена
С. Спирингс
️️️️
К. Кассерес
71'
58'
Замена
М. Нагида
️️️️
А. Трюффер
57'
Замена
Н. Матич
️️️️
Э. Ле Фе
Замена
К. Мависса Элеби
️️️️
М. Деслер
57'
Замена
Ф. Магри
️️️️
И. Сиссоко
57'
Желтая карточка
Л. Кошта
52'
Желтая карточка
Т. Даллинга
45'
29'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Л. Ассиньон
10'
Желтая карточка
В. Омари
6'
Желтая карточка
Э. Ле Фе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
15
Натан Скитта
АП
10
Денис Генро
АП
9
Франк Магри
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Ресте
24
Диарра
2
Кошта
2
Николайсен
17
Суасо
3
Деслер
4
Сьерро
23
Кассерес
22
Сиссоко
10
Гелаберт
27
Даллинга
3-3-1-2-1
30
Манданда
3
Ву
17
Омари
3
Теате
22
Ассиньон
7
Сантамария
3
Трюффер
28
Ле Фе
10
Бляс
11
Терье
15
Калимуэндо
3
Деслер
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
3
Деслер
23
Кассерес
6
Спирингс
6
Спирингс
23
Кассерес
10
Гелаберт
15
Скитта
15
Скитта
10
Гелаберт
22
Сиссоко
9
Магри
9
Магри
22
Сиссоко
17
Суасо
14
Беграуи
14
Беграуи
17
Суасо
3
Трюффер
18
Нагида
18
Нагида
3
Трюффер
10
Бляс
20
Дуэ
20
Дуэ
10
Бляс
28
Ле Фе
18
Матич
18
Матич
28
Ле Фе
22
Ассиньон
14
Дуэ
14
Дуэ
22
Ассиньон
11
Терье
91
Йылдырым
91
Йылдырым
11
Терье
Остались в запасе
Тулуза
Ренн
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
93
Готье Гайо
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Денис Генро
АП
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Тулуза - Ренн
3
2
Всего ударов по воротам
9
2
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
8
Количество передач
236
220
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.12
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Муниципал
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