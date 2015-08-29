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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Тулуза
Ренн - Тулуза: обзор матча 29 августа 2015
Ренн
29.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
Тулуза
17'
С. Яго (АГ)
67'
С. Арман
90'
Д. Сио
5'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Тулуза
ГОЛ! 3:1!
Д. Сио
Пас отдал
П. Нтеп
90'
82'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Э. Дидо
Замена
Б. Андре
️️️️
П. Энрике
79'
Желтая карточка
П. Энрике
75'
Замена
С. Морейра
️️️️
М. Зеффан
75'
72'
Замена
А. Пешич
️️️️
А. Регаттен
67'
Желтая карточка
М. Гойкоэчеа
ГОЛ! 2:1!
С. Арман
67'
65'
Желтая карточка
М. Тиссеран
Замена
П. Нтеп
️️️️
К. Гросицки
63'
55'
Желтая карточка
Ж. Акпа-Акпро
Желтая карточка
Ж. Фернандес
55'
45'
+1
Замена
М. Тиссеран
️️️️
П. Нинков
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Яго
17'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
А. Регаттен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
7
Сомалья
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
2
Максим Спано
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
3-2-3-2
56
Костиль
17
Мешер
22
Арман
3
Дианье
24
Бааль
2
Зеффан
11
Гросицки
5
Силла
6
Фернандес
7
Энрике
13
Сио
4-3-1-2
1
Гойкоэчеа
24
Нинков
29
Мубандже
27
Кана-Бийик
20
Яго
7
Сомалья
17
Дидо
17
Регаттен
8
Трехо
26
Акпа-Акпро
22
Брейтуэйт
2
Зеффан
31
Морейра
31
Морейра
2
Зеффан
7
Энрике
21
Андре
21
Андре
7
Энрике
11
Гросицки
29
Нтеп
29
Нтеп
11
Гросицки
24
Нинков
32
Тиссеран
32
Тиссеран
24
Нинков
17
Дидо
14
Бодигер
14
Бодигер
17
Дидо
17
Регаттен
8
Пешич
8
Пешич
17
Регаттен
Остались в запасе
Ренн
Тулуза
16
Оливье Сорен
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
29
Алексис Бли
ОП
2
Максим Спано
ЦЗ
16
Али Ахамада
ВР
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
2
Максим Спано
ЦЗ
16
Али Ахамада
ВР
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Ренн - Тулуза
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Помощники судьи:
Стефан Лози
Жюльен Паселли
Стадион:
Роазон Парк
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