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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Тулуза
Ренн - Тулуза: обзор матча 20 марта 2010
Ренн
20.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
4 : 1
Завершен
Тулуза
31'
П. Ханссон
35'
А. Гьян
46'
А. Гьян
90'
Ж. Кембо-Экоко
51'
Д. Браатен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Тулуза
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
ГОЛ! 4:1!
Ж. Кембо-Экоко
Желтая карточка
А. Эбондо
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
Ж. Лерой
Замена
Луан
️️️️
Ф. Табану
Желтая карточка
Р. Данзе
Замена
Т. Думбия
️️️️
А. Гьян
Замена
Р. Данзе
️️️️
И. Бангура
Желтая карточка
М. Четто
ГОЛ! 3:1!
Д. Браатен
Замена
М. Валверде
️️️️
Й. Пеле
Замена
Э. Дидо
️️️️
П. Машаду
ГОЛ! 3:0!
А. Гьян
ГОЛ! 2:0!
А. Гьян
ГОЛ! 1:0!
П. Ханссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
88
Луан
ЛВ
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
4-1-2-3
1
Дюшез
3
Боканегра
12
Мангане
16
Фанни
13
Ханссон
6
М'Вила
6
Лерой
6
Теттей
3
Гьян
7
Бриан
3
Бангура
4-1-4-1
16
Пеле
23
Эбондо
12
М'Бенге
4
Четто
3
Конгре
6
Капу
22
Браатен
17
Сиссоко
55
Машаду
27
Табану
91
Казим-Ричардс
3
Бангура
29
Данзе
29
Данзе
3
Бангура
3
Гьян
3
Думбия
3
Думбия
3
Гьян
6
Лерой
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
6
Лерой
16
Пеле
28
Валверде
28
Валверде
16
Пеле
55
Машаду
17
Дидо
17
Дидо
55
Машаду
27
Табану
88
Луан
88
Луан
27
Табану
Остались в запасе
Ренн
Тулуза
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Мусса Сов
ЦФ
Остались в запасе
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Ренн - Тулуза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Роазон Парк
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