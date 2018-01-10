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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ренн - Тулуза
Ренн - Тулуза: обзор матча 10 января 2018
Ренн
10.01.2018, среда, 20:45
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
4 : 2
Завершен
Тулуза
21'
С. Яго (АГ)
42'
Б. Бурижо
86'
А. Эну
90+2'
А. Эну
40'
И. Силла
63'
Я. Саного
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ренн - Тулуза
ГОЛ! 4:2!
А. Эну
90'
+2
Желтая карточка
А. Диалло
90'
88'
Желтая карточка
К. Жан
ГОЛ! 3:2!
А. Эну
86'
85'
Желтая карточка
И. Диоп
82'
Желтая карточка
И. Силла
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
69'
63'
ГОЛ! 2:2!
Я. Саного
ГОЛ! 2:1!
Б. Бурижо
Пас отдал
В. Хазри
42'
40'
ГОЛ! 1:1!
И. Силла
Пас отдал
М. Градель
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Яго
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
7
Сомалья
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3-5-1
27
Диалло
5
Бенсебаини
23
Наньон
14
Траоре
17
Леа Силики
27
Бурижо
8
Гуркюфф
19
Мубеле
21
Андре
10
Хазри
3-3-4
40
Лафон
6
Диоп
6
Жульен
20
Яго
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
4
Силла
10
Градель
16
Имбула
11
Тойвонен
7
Сомалья
Остались в запасе
Ренн
Тулуза
7
Исмаила Сарр
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
7
Исмаила Сарр
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Ренн - Тулуза
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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