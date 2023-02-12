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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ренн
Тулуза - Ренн: обзор матча 12 февраля 2023
Тулуза
12.02.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
26'
Р. Ратао
27'
З. Абухляль
37'
Т. Даллинга
55'
А. Руо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Ренн
90'
+1
Желтая карточка
А. Гуири
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Р. Ратао
82'
81'
Замена
И. Салах
️️️️
Б. Сантамария
Замена
М. Диарра
️️️️
Б. Дежегере
78'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Т. Даллинга
78'
70'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Б. Бурижо
70'
Замена
В. Омари
️️️️
Д. Родон
69'
Замена
Л. Майер
️️️️
Д. Дуэ
Замена
Д. Генро
️️️️
Ф. Шаиби
63'
63'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
А. Калимуэндо
55'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Руо
ГОЛ! 3:0!
Т. Даллинга
Пас отдал
З. Абухляль
37'
ГОЛ! 2:0!
З. Абухляль
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ратао
26'
Желтая карточка
М. Деслер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
4-3-2-1
1
Дюпе
17
Суасо
24
Руо
2
Николайсен
3
Деслер
8
Шаиби
6
Спирингс
19
Дежегере
9
Ратао
7
Абухляль
27
Даллинга
4-1-1-1-3
30
Манданда
99
Спенс
6
Родон
3
Теате
3
Трюффер
7
Сантамария
27
Бурижо
14
Дуэ
9
Гуири
11
Доку
15
Калимуэндо
19
Дежегере
24
Диарра
24
Диарра
19
Дежегере
8
Шаиби
10
Генро
10
Генро
8
Шаиби
9
Ратао
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
9
Ратао
27
Даллинга
45
Онаиву
45
Онаиву
27
Даллинга
14
Дуэ
14
Майер
14
Майер
14
Дуэ
6
Родон
17
Омари
17
Омари
6
Родон
7
Сантамария
7
Салах
7
Салах
7
Сантамария
27
Бурижо
29
Тайт
29
Тайт
27
Бурижо
15
Калимуэндо
9
Экамби
9
Экамби
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Тулуза
Ренн
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Тулуза - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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