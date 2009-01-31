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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Тулуза
Ренн - Тулуза: обзор матча 31 января 2009
Ренн
31.01.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Тулуза
Замена
А. Гьян
️️️️
Ж. Лерой
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЛП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
6
Жером Лерой
ПП
0
Микаэль Пажис
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Жереми Матье
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Тулуза
0
Себастьян Амель
ВР
15
Паулу Сезар
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
10
Александр Бонне
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
3-4-1
1
Дюшез
3
Боканегра
12
Мангане
13
Ханссон
7
Бриан
18
Лемуан
25
Мбиа
6
Лерой
0
Пажис
2-1-3-1
16
Каррассо
3
Конгре
2
Фофана
6
Капу
22
Матье
17
Сиссоко
14
Сирье
10
Жиньяк
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
6
Лерой
3
Гьян
3
Гьян
6
Лерой
Остались в запасе
Ренн
Тулуза
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
Главный тренер
Ги Лякомб
0
Себастьян Амель
ВР
10
Александр Бонне
ЦП
15
Паулу Сезар
ЦЗ
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
Остались в запасе
0
Себастьян Амель
ВР
10
Александр Бонне
ЦП
15
Паулу Сезар
ЦЗ
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Ренн - Тулуза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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