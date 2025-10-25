Введите ваш ник на сайте
«Касымпаша» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.80

25 октября 2025 10:04
Касымпаша - Бешикташ
26 окт. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Бешикташа»
Сделать ставку

26 октября в Стамбуле на арене «Реджеп Тайип Эрдоган» состоится матч десятого тура турецкой Суперлиги. «Касымпаша» попытается прервать серию неудач, принимая одного из лидеров чемпионата – «Бешикташ».

«Касымпаша»

Команда идeт на 12-м месте с 9 очками после девяти туров и показывает нестабильную игру. Последний матч против «Еюпспора» завершился поражением (0:2) – четвeртым за сезон. «Касымпаша» пропускает регулярно: в четырeх последних встречах мяч оказывался в еe воротах. В атаке есть определeнный потенциал – четыре забитых мяча в пяти матчах, но остроты не хватает. Хабиб Гуйе остаeтся ключевой фигурой, забив трижды за семь игр, однако команде явно не хватает поддержки полузащиты. Домашние матчи проходят для «Касымпаши» чуть увереннее, но даже там результаты остаются неровными – оборона часто подводит.

«Бешикташ»

После девяти туров команда занимает шестое место с 16 очками и пытается догнать лидирующую группу. Победа над «Коньяспором» (2:0) показала, что «Бешикташ» начинает восстанавливать стабильность после сентябрьских осечек. В пяти последних встречах команда забила 11 мячей, показывая агрессивный атакующий стиль. В защите при этом сохраняется надeжность – всего четыре пропущенных гола за пять туров. Главный козырь – мощная линия нападения, где результативно действует Тэмми Абрахам, уже отметившийся девятью мячами. На выезде «Бешикташ» играет прагматичнее, но всe так же доминирует в позиционных атаках и уверенно реализует моменты.

Факты о командах

«Касымпаша»

  • Пропускает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Действует осторожно, часто полагаясь на быстрые контратаки

«Бешикташ»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Сохранил ворота «на ноль» в 2 из 3 последних матчей
  • Имеет одну из лучших атак лиги

Личные встречи
27% (8)
23% (7)
50% (15)
47
Забитых мячей
59
1.57
В среднем за матч
1.97
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 1
07.04.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
1 : 3
02.11.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 38 тур
Касымпаша
1 : 1
26.05.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 19 тур
Бешикташ
1 : 3
05.01.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Касымпаша
2 : 4
03.06.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 18 тур
Бешикташ
2 : 1
07.01.2023
Касымпаша
Турция. Суперлига, 34 тур
Бешикташ
0 : 3
25.04.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 15 тур
Касымпаша
1 : 1
03.12.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
1 : 0
04.04.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
04.12.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
3 : 2
09.07.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 14 тур
Касымпаша
2 : 3
08.12.2019
Бешикташ
Турция. Суперлига, 34 тур
Бешикташ
3 : 2
24.05.2019
Касымпаша
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
4 : 1
22.12.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 19 тур
Бешикташ
2 : 1
26.01.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
2 : 2
18.08.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
4 : 1
20.05.2017
Касымпаша
Турция. Суперлига, 15 тур
Касымпаша
2 : 1
17.12.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 27 тур
Касымпаша
2 : 1
04.04.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Бешикташ
3 : 3
30.10.2015
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Касымпаша
1 : 5
18.04.2015
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Бешикташ
2 : 0
23.11.2014
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Бешикташ
2 : 1
03.05.2014
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Касымпаша
0 : 3
11.02.2014
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Бешикташ
1 : 3
16.03.2013
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Касымпаша
1 : 3
26.10.2012
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Касымпаша
0 : 1
11.04.2011
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Бешикташ
1 : 1
08.11.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 26 тур
Касымпаша
2 : 2
19.03.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 9 тур
Бешикташ
2 : 1
17.10.2009
Касымпаша
Прогноз на матч «Касымпаша» – «Бешикташ»

Разница в уровне игры и реализации очевидна. «Бешикташ» в отличной форме, стабильно забивает и выглядит более сбалансированно. «Касымпаша» старается действовать организованно, но часто теряет концентрацию у своих ворот. Вероятно, хозяева сделают ставку на плотную оборону и редкие контратаки, однако удержать натиск гостей будет крайне трудно. «Бешикташ» умеет вскрывать подобные системы и, как показывает статистика, часто забивает минимум дважды за матч. Тем не менее «Касымпаша» дома может навязать борьбу и забить ответный гол – особенно в концовке. Поэтому оптимально рассмотреть ставки на результативную игру с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.80
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

1.80
Победа «Бешикташа»
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Бешикташ Касымпаша
