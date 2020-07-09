Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Касымпаша
Бешикташ - Касымпаша: обзор матча 09 июля 2020
Бешикташ
09.07.2020, четверг, 21:00
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Касымпаша
7'
Т. Бойд
49'
К. Боатенг
90'
Г. Ялчин
21'
Б. Койта
29'
Б. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Касымпаша
90'
+2
Замена
A. Koç
️️️️
М. Тирпа
ГОЛ! 3:2!
Г. Ялчин
Пас отдал
В. Руис
90'
Желтая карточка
Н. Уйсал
81'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Хатчинсон
80'
78'
Замена
L. Sadiku
️️️️
Х. Хайрадинович
67'
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
Д. Павелка
67'
Замена
Т. Сербест
️️️️
R. Quaresma
Желтая карточка
А. Хатчинсон
64'
ГОЛ! 2:2!
К. Боатенг
Пас отдал
J. Lens
49'
46'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Б. Койта
40'
Желтая карточка
Б. Койта
Замена
К. Боатенг
️️️️
Г. Генюл
37'
Желтая карточка
Г. Генюл
33'
29'
ГОЛ! 1:2!
Б. Койта
Пас отдал
Х. Хайрадинович
21'
ГОЛ! 1:1!
Б. Койта
Пас отдал
М. Тиам
Замена
Г. Ялчин
️️️️
Б. Йылмаз
12'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бойд
Пас отдал
Д. Эркин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
77
Генюл
3
Роко
4
Руис
88
Эркин
6
Эль-Ненни
13
Хатчинсон
21
27
17
Йылмаз
19
Бойд
3-5-1-1
1
44
5
Мерья
4
Хаддади
35
Кара
10
Хайрадинович
9
Тиам
25
Тирпа
17
8
Павелка
55
Койта
13
Хатчинсон
20
Уйсал
20
Уйсал
13
Хатчинсон
17
Йылмаз
50
Ялчин
50
Ялчин
17
Йылмаз
77
Генюл
27
Боатенг
27
Боатенг
77
Генюл
10
Хайрадинович
24
24
10
Хайрадинович
17
15
Сербест
15
Сербест
17
55
Койта
10
Эрдоган
10
Эрдоган
55
Койта
25
Тирпа
71
71
25
Тирпа
8
Павелка
77
Ндонгала
77
Ндонгала
8
Павелка
Остались в запасе
Бешикташ
Касымпаша
34
Kerem Kalafat
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
99
Фатих Озтюрк
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
34
Kerem Kalafat
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Бешикташ - Касымпаша
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Касымпаша
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+