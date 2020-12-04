Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Касымпаша
Бешикташ - Касымпаша: обзор матча 04 декабря 2020
Бешикташ
04.12.2020, пятница, 19:30
Турция. Суперлига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Касымпаша
45+2'
Б. Менса
69'
А. Хатчинсон
75'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Касымпаша
Замена
Г. Ялчин
️️️️
Р. Геззаль
81'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
В. Розье
81'
79'
Замена
Y. Dulger
️️️️
Ю. Эрдоган
79'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Б. Койта
Замена
Ф. Н'Сакаля
️️️️
Д. Н'Куду
79'
ГОЛ! 3:0!
В. Абубакар
Пас отдал
В. Розье
75'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Б. Менса
74'
Желтая карточка
Д. Токез
71'
ГОЛ! 2:0!
А. Хатчинсон
Пас отдал
Р. Геззаль
69'
59'
Замена
Ф. Йилдырым
️️️️
A. Cariús
55'
Красная карточка
Ф. Хадергьонай
ГОЛ! 1:0!
Б. Менса
45'
+2
13'
Замена
К. Варга
️️️️
Ж. Коомсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Loret Sadiku
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
27
Атакан Юнер
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
44
Furkan Yasa
ЦФ
4-5-1
97
Ювакуран
3
Монтеро
23
Велинтон
33
Йилмаз
19
Розье
13
Хатчинсон
43
Менса
14
Н'Куду
24
Токез
18
Геззаль
9
Абубакар
2-3-1-4
1
25
Бречка
94
Хадергьонай
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
25
Тирпа
7
Коомсон
15
Ходжич
55
Койта
77
24
14
Н'Куду
21
Н'Сакаля
21
Н'Сакаля
14
Н'Куду
19
Розье
20
Уйсал
20
Уйсал
19
Розье
43
Менса
15
Озякуп
15
Озякуп
43
Менса
18
Геззаль
50
Ялчин
50
Ялчин
18
Геззаль
10
Эрдоган
55
55
10
Эрдоган
7
Коомсон
7
Варга
7
Варга
7
Коомсон
77
23
Йилдырым
23
Йилдырым
77
55
Койта
34
Хасполат
34
Хасполат
55
Койта
Остались в запасе
Бешикташ
Касымпаша
1
Эмре Билгин
ВР
27
Атакан Юнер
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
41
Берат Калкан
ЛВ
44
Furkan Yasa
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
27
Атакан Юнер
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
41
Берат Калкан
ЛВ
44
Furkan Yasa
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Бешикташ - Касымпаша
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Касымпаша
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+