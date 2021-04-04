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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Бешикташ
Касымпаша - Бешикташ: обзор матча 04 апреля 2021
Касымпаша
04.04.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
19'
А. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Бешикташ
Замена
Т. Сербест
️️️️
Х. Хайрадинович
90'
+1
89'
Желтая карточка
Велинтон
Желтая карточка
D. Tošić
83'
Желтая карточка
Э. Ташкыран
75'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
К. Варга
75'
72'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Н. Уйсал
Замена
A. Koç
️️️️
Ж. Коомсон
66'
Замена
К. Бистрович
️️️️
А. Кара
66'
Желтая карточка
А. Кара
57'
57'
Замена
Г. Торе
️️️️
А. Льяич
Пенальти не реализован!
И. Телин
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Кара
Пас отдал
К. Варга
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
0
Duško Tošić
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
71
Anıl Koç
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
3-2-2-3
1
Ташкыран
32
Люккассен
94
Хадергьонай
4
Хаддади
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Варга
7
Коомсон
0
24
92
Телин
4-4-1-1
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Вида
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
20
Уйсал
13
Хатчинсон
14
Н'Куду
5
Соуза
22
Льяич
9
Ларин
7
Коомсон
71
71
7
Коомсон
7
Варга
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
7
Варга
35
Кара
8
Бистрович
8
Бистрович
35
Кара
10
Хайрадинович
15
Сербест
15
Сербест
10
Хайрадинович
22
Льяич
30
Торе
30
Торе
22
Льяич
20
Уйсал
15
Озякуп
15
Озякуп
20
Уйсал
Остались в запасе
Касымпаша
Бешикташ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
0
Bilal Ceylan
ЦФ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
0
Bilal Ceylan
ЦФ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Касымпаша - Бешикташ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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