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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Бешикташ
Касымпаша - Бешикташ: обзор матча 22 декабря 2018
Касымпаша
22.12.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Бешикташ
83'
Д. Павелка
52'
М. Пектемек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Бешикташ
ГОЛ! 1:1!
Д. Павелка
83'
74'
Желтая карточка
Ф. Аксой
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Пектемек
Пас отдал
Д. Ленс
45'
+1
Желтая карточка
Д. Вида
42'
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Д. Павелка
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Таркан Сербест
ЦП
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
3-2-1-1
31
Веньо
13
Бен Юссеф
89
Сары
8
Павелка
90
Попов
7
Трезеге
55
Койта
3-1-4-1-1
1
Кариус
77
Генюл
21
Вида
3
Адриано
17
Медель
13
Хатчинсон
24
Токез
20
Уйсал
17
Ленс
22
Льяич
9
Пектемек
Остались в запасе
Касымпаша
Бешикташ
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Таркан Сербест
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Таркан Сербест
ЦП
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Касымпаша - Бешикташ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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