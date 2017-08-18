Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Бешикташ
Касымпаша - Бешикташ: обзор матча 18 августа 2017
Касымпаша
18.08.2017, пятница, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Бешикташ
23'
М. Ноймайр
78'
Трезеге
7'
Р. Бабел
34'
Талиска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Бешикташ
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
90'
ГОЛ! 2:2!
Трезеге
78'
Желтая карточка
Трезеге
76'
39'
Желтая карточка
Д. Тошич
Желтая карточка
В. Сары
35'
34'
ГОЛ! 1:2!
Талиска
Пас отдал
Д. Эркин
32'
Желтая карточка
Талиска
ГОЛ! 1:1!
М. Ноймайр
Пас отдал
О. Веньо
23'
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бабел
Пас отдал
Д. Тосун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
7
Джон Мурильо
ЦП
77
Маркус Ноймайр
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
94
Талиска
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-4-1-1
31
Веньо
13
Бен Юссеф
89
Сары
7
Мурильо
8
Павелка
90
Попов
77
Ноймайр
7
Трезеге
10
Бюйюк
4-2-1-3
31
Фабри
6
Тошич
3
Пепе
32
Бек
88
Эркин
15
Озякуп
30
Арслан
94
Талиска
7
Куарежма
23
Тосун
8
Бабел
Остались в запасе
Касымпаша
Бешикташ
34
Эрай Бирниджан
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Касымпаша - Бешикташ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Бешикташ
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Эюпспора» и «Касымпаши» на победу в матче 9-го тура
23 октября
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+